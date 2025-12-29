El DJ parece haber optado por acercarse con Guillermo, la nueva pareja de la madre de sus hijas

Primicia | Las imágenes de Kiko Rivera con su tío Antonio, hermano de Paquirri, que podrían enfadar a Isabel Pantoja

Kiko Rivera parece haber tomado una decisión clara tras conocerse que Irene Rosales estaría de nuevo enamorada de otro hombre después de haber roto su relación. El DJ prefiere tener buenos lazos con Guillermo, la nueva pareja de la madre de sus hijas. Prueba de ellos son unas imágenes que la revista 'Diez Minutos' lanza esta semana. Su director, el periodista Vicente Sánchez, adelante en 'El tiempo justo' qué muestran estas fotografías tan simbólicas sobre la vida del hijo de Isabel Pantoja.

"Es el cumpleaños de la hija mayor de Kiko e Irene. Se celebra en un sitio de bolas y tal, está toda la familia, también la hermana de Irene", comienza contextualizando. "Se les ve a hablar en muchas fotos a los dos solos", continúa. En las fotografías existe "mucha cordialidad" entre uno y otro, según comenta Sánchez en directo.