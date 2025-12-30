La empresaria se enfrenta a un caso de supuesto fraude que no tiene relación con el mítico concurso de belleza

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universe, ha sido condenada a dos años de prisión en Tailandia por presuntas actividades ilícitas. La empresaria, de quien se desconoce el paradero desde hace varios meses, enfrenta una orden de arresto por supuesto fraude.

Se trata de una sentencia a la que el tribunal de Kwaeng llegó el pasado 26 de diciembre tras una audiencia a la que Jakrajutatip no se presentó, con lo que se le califica en calidad de prófuga, según informa ‘Hola’.

Sin embargo, el caso legal por el que se acusa a la empresaria no se refiere al mítico concurso de belleza en el que la mexicana Fátima Bosch se hizo con el reconocimiento; sino que responde a la demanda que en 2023 puso Raveewat Maschamadol, un cirujano plástico quien acusa a Anne y a su empresa, JKN Global Group, por engañarlo con información falsa para invertir cerca de 900 mil 500 dólares (30 millones de baths), además de que no se le reveló la situación financiera real de la empresa.

Tal y como informa el citado medio, Anne acudió a las primeras audiencias e incluso obtuvo la libertad bajo fianza. Sin embargo, desapareció después de que a mediados de 2025 se revelara que ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip habían sido acusadas de presuntas declaraciones falsas, así como no mantener los registros contables y estados financieros al corriente con fecha de 2023 y de inicios de 2024.