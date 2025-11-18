El lema de la gala Miss Universo 2025 es "The Power of Love" con la participación de 130 mujeres de todas partes del mundo

El director de Miss Universo “humilla” a la candidata mexicana y varias compañeras abandonan un evento en solidaridad

Compartir







El próximo viernes se celebrará el certamen de Miss Universo 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok (Tailandia). España participará con la gallega Andrea Valero. La representante española, elegida por Miss Galicia, tiene 28 años y es empresaria de viajes de lujo tras una trayectoria como modelo.

El lema de la gala Miss Universo 2025 es "The Power of Love" con la participación de 130 mujeres de todas partes del mundo. El objetivo es rendir homenaje a la importancia del empoderamiento femenino y la resiliencia, de ahí que se observe cómo se desenvuelven en las entrevistas, historias personales y los vestidos escogidos para el gran evento.

¿Quién es Andrea Valero, la joven gallega que representa a España?

La encargada de representar a España es la gallega Andrea Valero, de 25 años. Se convirtió en Miss Universo España el pasado mes de julio, siendo el primer concurso al que se presenta. Es cofundadora de una agencia de viajes de lujo en España. Valero nació en A Coruña pero creció en Marbella, donde se mudó con su madre con solo dos años. En la actualidad, viaja entre España y Dubai, por temas de trabajo, y estudió Fashion Business en Milán y París.

PUEDE INTERESARTE La respuesta viral de Ileana Márquez en la gala Miss Universo por culpa de un fallo de su traductora

La española Andrea Valero podría ser una de las cinco favoritas del certamen, por lo que podría entrar en el primer corte de 30 aspirantes. La joven de 28 años comparte habitación en Tailandia con Fátima Bosch, quien representará a México en Mis Universo 2025.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahtisa Manalo y Fátima Bosch, las favoritas del certamen

De momento, las favoritas son la filipina Ahtisa Manalo y la mexicana Fátima Bosch. La final del viernes, que se celebrará a la 13:00 horas de la tarde en España, se podrá ver en el site de YouTube de Miss Universo. La danesa Victoria Kjær Theilvig coronará a las 16:00 horas de la tarde a su sucesora.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La filipina Ahtisa Manalo es una joven modelo tailandesa de 28 años que tiene experiencia en la participación de certámenes y que trabaja para mejorar la educación de los jóvenes. En el caso de Fátima Bosch, de 25, ganó el certamen para convertirse en Miss Universo México. Es modelo, estudió diseño de Indumentaria y Moda. En los temas de salud, la joven padece dislexia, hiperactividad y déficit de atención.

El jurado está presidido por el compositor franco-libanés Omar Harfouch; el artista brasileño Romero Britto; Andrea Meza, Miss Universo 2020, procedente de México; y la modelo venezolana Sharon Fonseca. Ellos clasificarán a 25 finalistas, más cuatro para completar el mapa por regiones más una favorita del público televisivo entre las no clasificadas en principio, para reunir las 30 aspirantes.