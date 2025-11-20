Jorge Arenas Esperanza Buitrago 20 NOV 2025 - 09:47h.

La edición de Miss Universo 2025, cargada de polémicas, desplantes y accidentes

Andrea Valero, representante de España en Miss Universo 2025: nació en A Coruña y tiene una agencia de viajes de lujo

Compartir







Lo de Miss Universo este año no está saliendo según lo previsto. Desplantes, polémicas y aparatosas caídas como la de Miss Jamaica, que ha tenido que ser evacuada en camilla. Parece que las misses se han hartado y han dejado de lado su supuesta perfección. La organización no está muy contenta.

Gabrielle Henry, miss Jamaica, ha sido la última protagonista inesperada del certamen de belleza que se celebra en Tailandia y que vivirá la final este viernes.

PUEDE INTERESARTE El director del certamen Miss Universo en Tailandia "humilla" a la concursante de México

La representante jamaicana cayó desplomada al suelo, informa Jorge Arena en el vídeo. No está claro por qué. Algunas informaciones apuntan a un agujero que había en el escenario.

Henry tuvo que evacuada al hospital en camilla. Era una de las favoritas pero ahora no se sabe aún si podrá estar en la final.

El desfile de trajes típicos en Miss Universo

Más allá del accidente de Miss Jamaica, en el último evento del certamen se ha visto a las misses en el desfile de trajes típicos.

Ha habido vistosos y originales vestidos, siempre rindiendo homenaje a sus culturas. Pero, como no podía ser de otra forma, habido hueco para la anécdota. La delegación de Miss Noruega ha optado por rendir tributo a uno de sus productos estrella: el salmón noruego. Su representante acaparó todas las miradas de este desfile.

PUEDE INTERESARTE EEUU gana con Midori Monet el título de Miss Reina Internacional en Tailandia

Los escándalos de Miss Universo

Los escándalos no dejan de sucederse en esta edición de Miss Universo. En las últimas horas dos jueces han renunciado. Ha llegado a acusar a los organizadores del certamen de amañar el proceso de selección.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estas renuncias de los jueces llegan días después de la otra gran polémica, cuando el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, insultó a concursante mexicana, Fátima Bosch, por no acudir a una sesión para grabar un 'spot' publicitario. Bosch lo dijo alto y claro: “Yo no soy una muñeca".

Otras concursantes, como las representantes de Bahamas, Armenia, Cabo Verde y Palestina, se plantaron ese día en apoyo a Bosch.