Canales Rivera habla en 'El tiempo justo' sobre los tiempos en los que estuvo con Isabel Pantoja en Cantora

José Antonio Canales Rivera se ha sentado como colaborador en el plató de ‘El tiempo justo’ en el último programa del año 2025, donde se recordaban imágenes de Isabel Pantoja hace muchos años y cómo pasaba unas felices Navidades juntos a Agustín Pantoja, lo que le hacía recordar los años en que compartió tiempo con ella: “Recuerdo que en una gala de navidad en Cantora estábamos todos expectantes a que saliera Agustín”

Algo que hacía que el sobrino de Paquirri hablase en nuestro plató de aquella época: “Para mí, mis mejores años fue hasta el año 84 porque estábamos siempre juntos, en el campo y yo la recuerdo a ella con muchísimo cariño en toda esa etapa. La llamaba Isa”

El que terminaba hablando de algunos detalles que vivió con la cantante en la finca de Paquirri. “Pasaban cosas como que llegabas al frigorífico y te lo encontrabas cerrado con llave y no lo podías abrir, era un poco frustrante, no podíamos entrar en el gimnasio o donde estaba el billar o el futbolín. Incluso, tanto mis primos, mis hermanos como yo, cuando estábamos allí queríamos salir a caballo y no podíamos”, relataba, aunque quería dejar claro que también era "cariñosa" con ellos.

El que confirmaba que eso pasaba cuando su tío no estaba y ella se quedaba a cargo de Cantora: "Cuando mi tío estaba en casa todo era diferente, era un hombre muy niñero y nos llevaba a todos donde iba él".

El que también recordaba cómo Inés, la madre de Laura Cuevas era la que les cocinaba, cosa que asegura que no vio hacer mucho a la cantante: "No lo recuerdo, si recuerdo una cosa, que no tiene que ser bueno ni malo, se levantaba tarde".