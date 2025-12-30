La expareja del televisivo se sienta en 'El tiempo justo' y aclara cómo está su relación

Gabriela Guillén ha compartido en 'El tiempo justo' cómo está su relación con Bertín Osborne tras varios enfrentamientos judiciales y mediáticos. La socialité asegura que hay veces que están "bien" y otras que no, y aclara cómo suelen mantener el contacto. "Siempre por teléfono, en físico no se ha dado", apunta.

Guillén: "Estamos en un punto muy bueno"

Este 30 de diciembre es el cumpleaños del hijo que tienen en común una y otro. Guillén ha desvelado si ha recibido algún mensaje de Osborne para felicitar al niño. "Estamos en un punto muy bueno, tiene una relación fluida con el niño. Le ha felicitado esta mañana", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Marta López, colaboradora del programa de Telecinco, no ha dudado en preguntarle a Gabriela Guillén si Bertín Osborne le ha hecho o no algún regalo al pequeño. "El mejor regalo es estar y poner de su parte, que tenga una relación con su hijo para mí es el mayor regalo", explica.

Eso sí, la socialité admite que le hubiera "gustado" que Bertín Osborne hubiera estado más presente como padre. "Me gustaría que se vieran más", dice. Pero la entrevistada sabe que no puede decidir por el que algún día fue su pareja. "No le puedo obligar a él que quiera a nuestro hijo, que esté. Es un hombre mayor que sabe lo que hace", agrega.

Pese a que existe una "relacio fluida" entre padre e hijo, este último ha llegado a llamarle 'papá' a su padrino. "Me emocioné bastante, fue a buscarlo con un abrazo", explica. Gabriela Guillén afirma además que Osborne puede "llevarse" cuando quiera su hijo. "Nunca le he puesto pegas ni lo voy a hacer", aclara.