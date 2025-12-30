Los colaboradores de 'El tiempo justo' se dicen las cosas a la cara en plató

Marta López recuerda el día que se puso de parto en directo en 'El programa de Ana Rosa' 16 años más tarde: "Tuve las contracciones en el plató"

Compartir







Tras vivir en el plató de 'El tiempo justo' un tenso momento entre ellos por un comentario del colaborador, Marta López y Miguel Frigenti abordaban si realmente hay una guerra abierta entre ellos después de las tensiones que han reflejado en plató, en especial en la tarde de ayer.

Marta aseguraba que "no tiene ningún problema" con Miguel, algo que explicaba el colaborador: "Para mí no es ninguna guerra, me preguntaron y me dije que me sentí dolido porque no me invitó a la boda y ayer me molestó lo que le dijo a Alexia porque para discutir con ella me utilizó a mí. Actualmente, ella y yo solo somos compañeros, nos llevamos bien, pero no somos amigos como lo fuimos en su día".

Además, la colaboradora explicaba que no utilizó nada para discutir con Alexia Rivas: "Tienes que estar preparado para recibir cuando vas a dar a alguien, empezaste a sacar mierda". "Aquí se demuestra que ella es mucho más fría, es una guerra que tengo perdida porque yo si tengo sentimientos, soy mucho más pasional y no quiero meterme en el barro", reaccionaba él.

Como también Marta dejaba claro que ella podría ser amiga de Miguel: "Sabe que nos hemos contado cincuenta mil cosas y no nos hemos fallado". Aunque si recordaba que hubo una mala época que pasaron: "Discutimos, pero lo he olvidado". Y explicaba el motivo por el que no le invitó a la boda y cómo se sintió con las palabras de él después de que esto sucediera: "Fue injusto los ataques que recibí a mi persona, cosas que no son verdad".

"Creo que es una pelota y un poco convenida, pero no quiero entrar ahí, lo dejamos aquí", respondía Miguel al sincerarse sobre lo que piensa sobre ella. Aunque ella quería dejar claro que no es una persona que quiera quedar bien en televisión y que es algo que le da igual.

Para terminar, nuestro presentador, César, les preguntaba si había posibilidad para una reconciliación en este cambio de año y, pese a que Miguel Frigenti no estaba de acuerdo, Marta López no dudaba en darle un cariñoso abrazo para terminar con la tensión.