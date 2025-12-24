Los elementos que oculta el rey Felipe en sus discursos de Navidad: vestimenta, fotografías y objetos clave

El lugar, la imagen del monarca y los detalles que aparecen en el discurso de Navidad ofrecen mensajes que la Casa Real cuida al milímetro

Así decoran los reyes Felipe y Letizia su residencia en Zarzuela: el árbol, elementos clave y diferencias con otras casas reales

Compartir







Cada 24 de diciembre, el mensaje de Navidad del rey Felipe VI se presenta como un acto institucional cuidadosamente construido.

Pero más allá del texto, el lugar elegido, la imagen del monarca, los objetos visibles y los elementos decorativos ofrecen mensajes ocultos que la Casa Real cuida al milímetro y que han ido adquiriendo tanto peso como el propio discurso.

Con este próximo 24 de diciembre a la vista, todos volverán a fijarse en estos detalles y en cómo Casa Real los combina para interpretar el matiz del mensaje.

El escenario

Desde su proclamación, la ubicación habitual del mensaje ha sido el despacho de Palacio de la Zarzuela, espacio que refuerza la imagen de un jefe del Estado cercano al trabajo cotidiano. Solo en dos ocasiones el rey ha salido del palacio para grabar el mensaje: en 2015 y en 2024.

En ambos años, el soberano se trasladó al Palacio Real, en el primero al Salón del Trono y en el segundo al Salón de Columnas, un escenario más ceremonial que aporta mayor solemnidad y simbolismo institucional.

Ese cambio de escenario no ha sido casual, sino que ha situado el discurso en un contexto histórico que se ha interpretado como voluntad para subrayar la máxima representación del Estado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las fotografías y objetos clave

Las fotografías y los objetos del plano también son seleccionados minuciosamente. Casa Real ha optado en los últimos años por incluir en el encuadre fotografías y objetos concretos: desde fotografías familiares como la postal oficial que acompaña la felicitación o otras junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, hasta imágenes que visibilizan episodios que han marcado ese año.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En 2024, por ejemplo, se observó una imagen fotos en la que aparecían voluntarios y afectados por la DANA. Esta se encontraba sobre la mesa de maderas nobles de la época de Carlos III.

Esas imágenes funcionan como ancla: introducen sin palabras e incluso refuerzan la apuesta por la cercanía, siendo uno de los grandes detalles que pasan desapercibidos.

Tampoco podía faltar una edición de la Constitución española, que ha estado presente en muchos de los discursos de Navidad del jefe de Estado, normalmente a lo lejos de la escena.

La decoración navideña

La decoración suele ser sobria: un árbol de Navidad discreto con luces blancas, adornos en tonos rojos, dorados o incluso negros, y cero estridencias. En ocasiones, también se coloca un belén o pesebre en plano o en room set.

La Casa Real usa así motivos festivos, pero evita la ostentación religiosa que pudiera tensionar a otros sectores. El año pasado se colocó un Misterio con el nacimiento del niño Jesús, la Virgen María y San José.

Otro de los elementos que nunca faltan son las flores de Pascua. Son un clásico absoluto en la decoración navideña de los soberanos: aparecen en cestos, en mesas auxiliares o en rincones estratégicos, llenando de color rojo los espacios sin necesidad de grandes adornos.

Vestimenta

La elección del traje, la camisa y la corbata es deliberada. Felipe VI suele optar por traje oscuro y camisa blanca, un clásico institucional, pero los tonos de la corbata han sido de lo más comentado.

Normalmente el rey se decanta por azules claros o burdeos. En 2024 destacó una corbata azul claro con pequeños motivos, muy sonada por aquel entonces ya que muchos se esperaban que fuer de color naranja. ¿La razón? Porque este color se relaciona directamente con Valencia, y muchos pensaban que haría un guiño a dicho lugar por la tragedia a través de su vestimenta.

Sin embargo, escogió una vez más el azul, tono que se relaciona directamente con la realeza.

Palabras clave

En lo estrictamente textual, los discursos repiten palabras como "unidad", "serenidad", "solidaridad", "valores constitucionales", "reconstrucción"... Zarzuela publica todos los textos íntegros que muestran esa línea, y esa selección de vocabulario acompaña y explica las imágenes y la puesta en escena.

En este sentido, la Casa Real construye un mensaje doble: uno explícito -lo que se dice- y otro implícito -lo que se muestra-, completando la narrativa del mensaje en clave institucional, emocional o de proximidad.