La esposa del rey Felipe ha retomado este martes su agenda tras celebrar el 50º aniversario de la monarquía

La simpática reacción de la reina Letizia cuando el rey Felipe VI, en pleno discurso y entre risas, revela sus gustos musicales

Compartir







Tras asistir al almuerzo familiar en el Palacio Real para celebrar el 50º aniversario de la monarquía, este martes la reina Letizia ha protagonizado su primer compromiso oficial de la semana. La esposa del rey Felipe se ha desplazado hasta Tudela, Navarra, para presidir un homenaje al cineasta Alejandro Amenábar en el marco del ciclo 'Nuestros clásicos' del Festival de Cine Ópera Prima.

El acto ha tenido lugar en el histórico Cine Moncayo y ha congregado a estudiantes, autoridades y cineastas para una proyección muy especial: la exhibición de 'Mar adentro', una de las películas más premiadas de Amenábar, merecedora de 14 Goyas, un Globo de Oro y un Oscar a la mejor película extranjera.

PUEDE INTERESARTE La reina Letizia interrumpe el besamanos del Toisón de Oro para hacer una discreta pregunta a un fotógrafo

La presencia de la reina subraya su vinculación constante con el mundo del cine -no es la primera vez que asiste a este festival navarro-, lo que demuestra que su apoyo a la cultura audiovisual no es tan solo protocolo, sino una de sus grandes pasiones.

PUEDE INTERESARTE La reina Letizia hace un guiño a la reina Sofía en su gran día: su coincidencia estilística en la entrega del Toisón de Oro

Confidencias y protocolo

A su llegada, Letizia ha sido recibida con vítores de '¡Viva la Reina!' por parte del público. Entre quienes la han acompañado figuran la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la presidenta de Navarra, María Chivite, y el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante el acto, Amenábar no ha escatimado en elogios: tras recibir su reconocimiento, ha comentado con humor que "la reina sabe más de cine que todos nosotros".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Pero si algo ha destacado es la complicidad que la reina ha derrochado tanto con el director del evento, Luis Alegre, saltándose el protocolo para darle un cariñoso abrazo, como con Amenábar, con el que se le ha visto charlar compartiendo sonrisas y confidencias en varios momentos de la jornada.

Su look

Para la ocasión, la consorte ha escogido un look compuesto por una blazer de cuadros de Sandro en tonos turquesas, blancos y violetas con bolsillos vistos y solapas clásicas. Lo ha combinado con un top verde azulado de punto con cuello redondo, y pantalones de pinzas de talle alto en color blanco.

En cuanto a los complementos, Doña Letizia ha lucido unos botines de ante en color beige, y un bolso de lana merina de asa corta en color crudo de la firma sostenible Wood4life.

Compromiso con el cine

La presencia de la madre de la princesa Leonor en este homenaje viene marcada por un compromiso de largo recorrido con el festival navarro.

El encuentro, organizado por EPEL Tudela-Cultura y el cineclub Muskaria, ha contado con su respaldo en varias ediciones. En esta ocasión, su papel como presidenta del acto no solo aporta visibilidad nacional, sino también un reconocimiento institucional al cine español, especialmente a una figura tan influyente como Amenábar.

Además, este homenaje no llega en un momento cualquiera: coincide con el 20º aniversario del Oscar que 'Mar adentro' ganó. La elección de esta película no es casual: su historia -la de Ramón Sampedro, interpretado por Javier Bardem- aborda temas como la eutanasia, la dignidad humana y la libertad, reflexiones que Letizia parece querer destacar con su presencia.