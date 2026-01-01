Carlos Otero 01 ENE 2026 - 12:00h.

Ya hemos cambiado de año y tras ver todo lo que hemos dejado atrás nos preparamos para este 2026. En este sentido, en Outdoor hemos pedido unos deseos al Año Nuevo para nuestros telecinqueros. ¡Ojalá se cumplan!

El esperado embarazo de Marta Peñate

El 2026 tiene que ser el año definitivo para Marta Peñate y Tony Spina. La canaria y el italiano llevan mucho tiempo buscando un bebé y confiamos en que este año que ahora empieza sea el de la gran noticia. "Yo tengo fe en que va a estar bien, al menos esto sí", decía Marta hace una semana ante su última intervención clínica. Ella y Tony han luchado y sufrido como nadie, y esa noticia los colmaría de felicidad. Y a nosotros... ¡¡también!!

Adara, de vuelta a los realities

El año 2025 ha terminado con Adara Molinero asegurando que quiere dejar la televisión para centrarse en otros terrenos profesionales. Nosotros apoyaremos a la exazafata en todo lo que se proponga, pero nos da mucha pena que deje de regalarnos su personalidad en los realities de Telecinco. Por eso, nuestro deseo de Año Nuevo para ella es que recapacite y no nos prive de su presencia mediática.

Paz familiar para los Suescun-Galdeano

En verano de 2026 se cumplirán dos años de la crisis familiar que separó a Sofía Suescun de su madre, Maite Galdeano. Lejos de solucionarse, el conflicto ha ido a más y ahora Cristian tampoco tiene mucho vínculo con su famosa hermana. Para el año que ahora estrenamos queremos que la paz familiar se instale en el clan y tengan una relación pacífica y, sobre todo, sana.

Makoke, blanca y radiante

La hoja de ruta de Makoke contemplaba que acabaría el año convertida en la flamante esposa de su pareja Gonzalo. Sin embargo, un problema de salud de su nuera, la esposa de Javier Tudela, ha trastocado los planes nupciales. “No están las cosas para celebraciones y bodas”, dijo la malagueña. Por ese motivo, al 2026 le pedimos que haya boda de Makoke: es un planazo informativo, pero ante todo sería la confirmación de que hay salud.

Sonia y Yola, amigas para siempre

Desde que Sonia Monroy y Yola Berrocal riñeron este otoño, nada ha vuelto a ser igual. Las dos show women son amigas desde tiempos inmemoriales y juntas nos han regalado grandes momentos y lecciones de amistad verdadera. Ojalá en este año que ahora empieza olviden los malos rollos, se perdonen y todo vuelva a ser como era antes de la bronca.

Nuevo single de Isa P

En 2026 se van a cumplir ocho años —que se dice pronto— de la edición de 'Ahora estoy Mejor', primer y único sencillo musical de Isa Pantoja o, mejor dicho, de Isa P, su alter ego artístico. Aquel temazo urbano en el que se autodenominaba “La Reina del Hielo” merece una continuación, y qué mejor que hacerla en este nuevo año que estamos a punto de estrenar. ¡Isa, anímate y haznos ese regalo!

Plenitud estética para La Pelopony

Desde que conocimos a La Pelopony en 'Supervivientes 2014' no ha dejado de operarse. La cantante barcelonesa está siempre buscando la mejor versión de sí misma y no deja de someterse a intervenciones quirúrgicas y cambios estéticos. A este 2026 le pedimos que se sienta plenamente realizada con su imagen y no necesite nuevas visitas al quirófano.

Un novio para Terelu Campos

Según sus propias palabras, Terelu Campos ya lleva una década de abstinencia sexual voluntaria.

La hermana de Carmen Borrego asegura sentirse muy feliz así, pero a nosotros siempre nos ha gustado la Terelu enamorada y sensual. Por ese motivo, confiamos en que en los próximos doce meses tenga algún tardeo de los suyos.