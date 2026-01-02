telecinco.es 02 ENE 2026 - 18:52h.

Belén Rodríguez defiende a Miguel Frigenti y a Alexia Rivas: "Vaya comentario más machista"

El plató de 'El tiempo justo' ha vivido uno de sus momentos más tensos tras las duras declaraciones de Amador Mohedano sobre varios colaboradores del programa, unas palabras que acabaron desatando una fuerte bronca entre Miguel Frigenti y Gloria Camila en pleno directo.

Todo comenzó con la emisión de un vídeo en el que Amador criticaba sin filtros el papel de algunos tertulianos, cuestionando su profesionalidad y lanzando comentarios considerados machistas e inapropiados a Miguel Frigenti y Alexia Rivas. Mientras en plató se analizaban esas declaraciones, Gloria Camila quiso desmarcarse parcialmente de las palabras de su tío, asegurando que no compartía las críticas dirigidas a Alexia y reconociendo el valor profesional de su trabajo.

Sin embargo, la calma duró poco. Gloria Camila dejó claro que, aunque no justificaba ciertos comentarios, sí estaba de acuerdo con las críticas de Amador hacia Frigenti, acusándole de faltar al respeto, opinar desde la ignorancia y utilizar ataques personales para destacar en televisión: “Está muy bien opinar, pero siempre desde el respeto”, sentenciaba ella.

La respuesta de Miguel Frigenti fue inmediata y contundente. Visiblemente molesto, defendió su trayectoria como periodista y colaborador, recordando que lleva más de 14 años trabajando en televisión: “No vas a venir tú, que no eres periodista, a darme clases de periodismo”, afirmaba, marcando un antes y un después en el enfrentamiento.

El colaborador también respondió a las críticas de Amador Mohedano, asegurando que sus palabras le resultan indiferentes y recordando que su trabajo consiste en analizar realities y prensa del corazón, incluidos los asuntos de la familia Mohedano: “Golpes bajos sabemos dar todos”, afirmó, dejando claro que no piensa cambiar su forma de trabajar.

El cruce de reproches fue subiendo de tono hasta convertirse en una auténtica bronca, con acusaciones cruzadas sobre educación, respeto y conflictos familiares televisados. Un enfrentamiento que dejó claro que las palabras de Amador Mohedano no solo removieron viejas rencillas, sino que terminaron enfrentando directamente a dos de los colaboradores más contundentes del programa.

Belén Rodríguez defiende a Miguel Frigenti y a Alexia Rivas

El comentario de Amador Mohedano sobre Alexia Rivas no ha pasado desapercibido en el plató de 'El tiempo justo', y Belén Rodríguez ha querido defender a su compañera: "Yo conocí a Alexia hace muchos años. No ha salido de ninguna casa y que si lo único que se tiene que criticar de Alexia es que salió en bragas, pues ole tú. Vaya comentario más machista", afirmaba la colaboradora en su alegato contra Amador.

Las lágrimas de Gloria Camila tras la bronca

Esta bronca ha terminado con Gloria Camila muy emocionada y la colaboradora ha estallado entre lágrimas por cómo se ha dirigido Miguel Frigenti hacia su tío, Amador Mohedano: "Lo que no voy a consentir es que se le falte el respeto a mi familia delante de mi, y que se me critique por defenderles. ¡Déjanos ya en paz!", explicaba ella.

"Frigenti, eres lo peor que he visto en televisión a la hora de dar opiniones siempre faltando al respeto", continuaba Gloria. Un enfado que ha dejado una tensión en el plató entre los colaboradores. Por su parte, Miguel Frigenti finalmente se ha disculpado y ha retirado que le ha llamado "gentuza": "No me gusta verte así", reconocía él.