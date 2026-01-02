'El tiempo justo' habla con la madre de Lola, la nueva novia de Kiko Rivera

Álex Álvarez, reportero de 'El tiempo justo', se ha desplazado hasta el pueblo natal de Lola, Méntrida, en Toledo, para darnos todos los detalles de la relación entre la bailarina y el cantante, Kiko Rivera. Algunos de estos vecinos ha hablado con el programa para contar que el hijo de Isabel Pantoja ha pasado unos días en el pueblo: "En el bar le vieron y en la carnicería de Paco", afirmaban ellos.

El motivo de esta visita navideña ha sido conocer a la familia de Lola, concretamente a su madre. Ella ha hablado con el programa fuera de cámaras y ha afirmado que no quiere salir en los medios y que "pasa" de la relación de su hija con Kiko Rivera. El reportero ha contado que la madre de Lola no quiere saber nada del tema y que la familia de la chica no estaría muy contenta con la noticia que ha salido a la luz hace unos días: "Son una familia muy discreta y no les hace ninguna gracia que estemos aquí los medios", explicaba.

Los vecinos han mostrado su sorpresa al conocer la noticia y al ver a Kiko Rivera en el pueblo. Además, han desvelado dónde han visto al cantante con su nueva ilusión: el farmacia, el bar, la carnicería y hasta el hotel rural donde se hospedaron. No ha faltado ni un detalle de la visita del cantante a la localidad toledana. Todo el mundo ha comentado este suceso y la noticia ha corrido como la pólvora entre las calles de Méntrida.

¿Qué hacían Lola y Kiko en su pueblo?

A parte de conocer a la familia de su nueva novia, la visita de Kiko Rivera junto a Lola a la localidad toledana de Méntrida podría tener un motivo laboral. Según han contado los vecinos, la pareja estaría buscando un local para montar una academia de baile en el pueblo. "Hace un par de semanas que estuvieron. Ella estaba buscando locales aquí", contaban.

El consejo de Gloria Camila a Kiko Rivera

Las reacciones se han sucedido en plató, explicando que ellos han preferido hacerlo público para que no se especule en las redes sociales. Tanto es así, que Gloria Camila le ha querido dar un consejo a Kiko Rivera: "Si luego nos quejamos de que nos sacan muchas veces y no tenemos intimidad y privacidad, yo le diría que no lo manifestase tanto en las redes", afirmaba. Según la colaboradora, ha calificado de "exageración" las muestras de cariño que ambos se dedican en las redes sociales: "Llevan tres semanas. Que se den tiempo en la privacidad", terminaba ella.