'El tiempo justo' muestra qué pasa si acercamos bengalas a algunos materiales en las discotecas

Los testigos que sobrevivieron al incendio mortal en Suiza: "Sólo había una escalera para que evacuar la zona más de 100 personas"

La celebración de la Nochevieja en Suiza, que debía marcar el inicio del 2026 con música y alegría, terminó convertida en una tragedia que ha conmocionado al país. En la madrugada del 1 de enero, un incendio se desató en el bar de la estación de esquí de Crans-Montana, durante la fiesta de Año Nuevo, matando al más a unas 47 personas e hiriendo a más de 115, muchos de ellos de gravedad, mientras los asistentes intentaban huir de las llamas en medio del pánico.

Las autoridades suizas han declarado cinco días de duelo y han iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro, que podría haber sido provocado por chispas de bengalas o elementos pirotécnicos en el local abarrotado. En 'El tiempo justo' ha demostrado cómo afectan este tipo de bengalas a los materiales aislantes del local.

Ricardo Díaz, químico, ha explicado cómo este tipo de pirotecnia es un producto muy peligroso si se junta con las planchas de poliuretano: "Lo peligroso es tener una bengala a menos de 50 centímetros. Arde muy rápido y genera un humo peligroso", afirmaba el experto.

La pirotecnia en el interior: un peligro

Las condiciones de estos locales, con techos bajos recubiertos de materiales inflamables y la gente bailando con las botellas desprendiendo fuego, son una mezcla letal que puede acabar con un resultado tan trágico como este: "Entra en contacto con este material y crea una ratonera. El humo tóxico entra en los conductos de ventilación a alta temperatura y se genera una especie de explosión", explicaba Ricardo Díaz recalcando que el peligro aumenta cuando se enciende la pirotecnia en el interior.

Otro de los peligros son las decoración navideña que decora estos locales porque "es plástico" y es altamente inflamable. El reportero, Julio Uzal, ha mostrado algunas de las alternativas a las bengalas de fuego frío, para evitar este tipo de tragedias: "Se han empezado a utilizar, sobre todo a raíz de la discoteca que ardió en el año 2023", contaba.

Alfonso Egea ha recordado otros casos en los que los elementos pirotécnicos usados en el interior sin tener en cuenta las medidas de seguridad acabaron en tragedias provocadas por el fuego: "Me ha venido a la cabeza la discoteca de Las Atalayas, la pizzería en Madrid. El fuego frío con estos elementos no es buena idea", reconocía el presentador.