Antía Troncoso 03 ENE 2026 - 01:56h.

La ingeniera recuerda el trágico momento del fallecimiento de su marido y comparte el contenido de su última conversación con él

José María Almoguera desmiente a Paola Olmedo respecto a la cláusula del divorcio que regula la privacidad de su hijo: "Me responsabiliza a mí"

Compartir







Por primera vez en directo en un plató de televisión, Noelia López, viuda del futbolista José Antonio Reyes, que falleció hace seis años y medio, compartía en '¡De viernes!' su dramático testimonio sobre el accidente de tráfico en el que su marido perdió la vida y recordaba el momento más duro de su vida, explicar a sus hijas la muerte de su padre.

Noelia López y José Antonio Reyes vivieron una historia de amor que terminó antes de tiempo. El futbolista y la ingeniera se conocieron con 25 y 28 años respectivamente. Dos años después de empezar su noviazgo llegó su primer embarazo. En el año 2013, nació su primera hija, Noelia, y cuatro años después (2017), tuvieron a la segunda, Triana.

La pareja se dio el 'sí, quiero' en junio de 2017. Tan solo dos años después de esto sucedió la tragedia que marcó la vida de la ingeniera para siempre. José Antonio Reyes perdió la vida, dejando atrás a sus dos hijas, que por aquel momento tenían cinco y dos años, y a una Noelia completamente destrozada.

Ante este durísimo revés, la entrevistada contaba cómo sus hijas se convirtieron en su motor para seguir adelante y confesaba que, aunque al principio se sentía mal cuando tenía momentos de felicidad, ahora se permite ser feliz. Ante esta declaración, Bea Archidona le preguntaba a Noelia si le apetecía volver a enamorarse y esta responde de inmediato:

"No. Nunca me lo he planteado. Me ha dejado un recuerdo tan bonito... y le sigo queriendo. Aunque rehiciera mi vida le seguiría queriendo. Mis hijas ocupan todo el lugar que el tenía en mi corazón. Le sigo teniendo muy presente", explicaba Noelia.

Noelia, sobre cómo le contó a sus hijas el fallecimiento de José Antonio: "No supe reaccionar"

En el programa Noelia recuerda cómo se enteraron sus dos hijas del fallecimiento del futbolista: "Había personas muy fuertes a mi lado que tomaron las riendas de todo lo que necesitábamos en ese momento, mis padres. Ellas estaban conmigo en ese momento y sabían que pasaba algo, pero no supe reaccionar. Llamé a mis padres corriendo. Luego a los días ya Noelia se iban dando cuenta de lo que pasaba y al final le dije la verdad".

La invitada aseguraba que nunca pensó en tirar la toalla: "Nunca, mis hijas me necesitaban (...) Creo que nunca he pensado en mi dolor, a lo mejor cuando estoy a solas, pero siempre he antepuesto a mis hijas su felicidad y eso me ha salvado también. Además, Noelia contaba lo presente que sigue teniendo a José en su día a día: "Tengo muchas señales. Números, olores, momentos, que digo, está aquí. A veces me pregunto lo que el que haría en esta situación y actuó así".

Noelia López recuerda su última conversación con José Antonio: "Quería darnos una sorpresa"

Durante la entrevista, Noelia comparte cuál fue el contenido de su última conversación con José Antonio: "Fue esa mañana porque su equipo iba concentrado a un partido a Cádiz. El estaba lesionado pero no me lo dijo porque quería venir a darnos una sorpresa. Me dijo que iba a subir al autobús y que a tal hora me iba a hacer una videollamada. Y sé que a tal hora el quería estar en la puerta de nuestra casa y darnos una sorpresa”.

Respecto al momento en el que se enteró ella de la muerte del futbolista, Noelia contaba: "Fueron milésimas de segundos tuve muchos pensamientos a la vez. El primer pensamiento fue: "no puede ser, se tienen que haber equivocado, tiene que ser otra persona". Luego conforme seguía la conversación sabía que era el coche (...) Sus padres sabían que venía, los recogía y nos íbamos todos juntos a la playa".