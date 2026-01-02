¿Cuándo se enfrió su relación? Almoguera da todos los detalles en el programa

José María Almoguera cuenta en '¡De viernes!' los detalles de su operación de corazón y actualiza su estado de salud: "Estoy bastante dolorido"

La relación entre José María Almoguera y Alejandra Rubio está más tensa que nunca. El hijo de Carmen Borrego y la hija de Terelu Campos han protagonizado un cruce de reproches y acusaciones en diferentes platós de televisión. Después de este enfrentamiento público entre ambos primos, José María ha contado en '¡De viernes!' cómo fue la llamada en la que su prima se disculpó con él: "Mantuvimos una pequeña conversación por mensajes. Yo la vi sincera", explicaba el invitado.

Tras esta conversación, el hijo de Carmen Borrego ha comentado que actualmente, durante los últimos días ha visto más "interés" por parte de Alejandra Rubio para volver a verse en persona, reencontrarse y solucionar el conflicto que existe entre ellos: "Me escribió estos días para ver si yo estaba en Madrid y para explicarme las razones por las que actuó de esta manera", contaba.

Antonio Rossi le ha preguntado si cree que si no se hubiese sentado en el plató y hubiera dado una entrevista su prima le hubiera escrito, o si por el contrario, le ha hablado presionada por las circunstancias: "Como no teníamos relación, no sabía que me sentaba aquí hoy. Pero no sé que hubiera pasado", afirmaba José María. "Creo que quiere hablarlo en persona y me parece muy bien", reconocía el invitado al hablar de cuál puede ser la razón por la que ambos se han enfadado.

El motivo del distanciamiento

José María Almoguera ha admitido que no sabe por qué hay un distanciamiento entre ambos y cuál ha podido ser el motivo del enfado de su prima: "Si fuera por el distanciamiento con mi madre no lo entendería, porque no es su problema. Es un problema mío con mi madre, que ya está más que solucionado", explicaba él.

Sin embargo, Almoguera cree que su distanciamiento puede remontarse años atrás: "Antes de conocer a Paola, tenía una relación con ella. Después yo me centré en formar mi familia y ahí me pude distanciar un poco porque estaba a otras cosas", respondía ante las preguntas de los colaboradores, que no entienden tampoco cuál es el verdadero motivo de su enfrentamiento, pues Alejandra Rubio afirma que "se han olvidado cosas".

"De niños hemos tenido relación de primos, pero desde ahí se enfrió", explicaba José María. Un distanciamiento que podría estar causado por el matrimonio que tuvo con Paola, aunque él no ha confirmado que los audios de su exmujer hayan sido la causa de su distanciamiento.