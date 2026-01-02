Antía Troncoso 02 ENE 2026 - 23:39h.

El hijo de Carmen Borrego responde a Paola Olmedo y aclara las razones por las que no han firmado aún el divorcio

Paola Olmedo revela al fin los dos motivos por los que no ha firmado los papeles de divorcio con José María Almoguera: "El segundo es bastante delicado"

José María Almoguera regresaba a '¡De viernes!' para responder más tajante que nunca a las declaraciones que hizo su exmujer Paola Olmedo en su última entrevista para este mismo programa. El hijo de Carmen Borrego aclaraba en qué punto se encuentran sus trámites de divorcio con la madre de su hijo después de que este desvelase los dos motivos por los que aún no había firmado los papeles.

Continua la guerra entre José María Almoguera y Paola Olmedo. Si hace un par de semanas era la argentina quien contaba las razones por las que aún no había firmado el divorcio —alegando cuestiones económicas y desacuerdos sobre las medidas para proteger la privacidad del hijo que tienen en común—, en esta ocasión es el hijo de Carmen Borrego quien se pronunciaba al respecto y desmentía algunas de las declaraciones de su expareja.

"Hay muchas cosas que se alejan bastante de la realidad", aseguraba José María sobre la última entrevista de su expareja. Motivo por el cual decidía poner los puntos sobre las íes. En primer lugar, el entrevistado aclaraba el tema económico, asegurando que, al contrario de lo que expuso Paola —que confesó que su exmarido le estaba reclamando una parte del dinero de una sociedad que abrieron juntos—, el dinero que le reclamaba corresponde a un préstamo que le hizo ya que el no forma parte de la sociedad.

"Es un préstamo de dinero que yo hago para montarlo. No es una sociedad que montamos juntos. No hay nada de esa sociedad que estuviera a mi nombre. No he cerrado esa sociedad porque no tengo nada que ver. Yo uso un dinero que tengo para ayudarle a montar esto. No estoy exigiendo nada de beneficios que no me corresponda, solo la parte que yo puse", explicaba.

"Planteó responsabilizarme a mi de que mi hijo saliera por parte de un tercero"

Asimismo, José María Almoguera aclaraba el segundo motivo por el que, según Paola Olmedo, aún no se han divorciado. Una delicada razón relacionada con el hijo que tienen en común, en concreto, la cláusula que hace referencia a la privacidad del menor ante los medios de comunicación.

A diferencia de lo que señalaba Paola Olmedo, que negaba que su intención con esta cláusula sea hacer responsable a José María de la aparición del menor en cualquier medio, el hijo de Carmen Borrego exponía: "Ella planteó responsabilizarme a mí de que mi hijo saliera por parte de un tercero. Me hace responsable de que el niño salga en ciertas situaciones que yo no he buscado ni permitido. En las palabras que redacta se hace ver que el responsable soy yo".

“No puedes dejarme de mentiroso y dobles verdades cuando no es la realidad. Para mentir hay que tener muy buena memoria o todo muy bien escrito", sentenciaba finalmente José María Almoguera.