Jorge Jurado, Curro en 'Los Serrano', ha sido padre de gemelos: su vida actual como streamer

Jorge Jurado, Currito en 'Los Serrano', recibe aplausos tras rescatar a un perro abandonado

El tiempo pasa volando y Currito de 'Los Serrano' ya es todo un señor padre de 32 años. Jorge Jurado anunciaba hace unos días el nacimiento de sus dos bebés que responden a los nombres Héctor y David. Una nueva faceta en la vida del actor que desde hace tiempo ha reconducido su vida profesional hacia el mundo de los videojuegos y la informática.

"Si alguna vez he sido el hijo de España, dejadme ahora ser el papá de estos dos nenes", dice el simpático actor que, aunque sigue en la brecha a través de sus directos en Twitch y YouTube, ha mantenido su vida privada alejada de los focos. Tanto que ha querido mantener la identidad de su pareja, y madre de los bebés, en el más absoluto anonimato. "Es la mejor madre que podría imaginar", dice de ella sin aportar más datos.

Su vida tras 'Los Serrano': actor y universitario

Una vez que finalizó la serie que le dio la popularidad en el año 2008, Jurado compaginó algunos trabajos actorales con su formación académica. Lo hemos visto en distintos proyectos como las series ‘Los protegidos’ o ‘Vida loca’, donde tuvo papeles recurrentes. Su último trabajo interpretativo fue una aparición en la serie ‘Centro médico’ en el año 2016.

Mientras tanto, Jorge se matriculó en la carrera de Ingeniería Informática en la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid. Mientras se formaba dio rienda suelta a su amor por los videojuegos y se ha convertido en un streamer de referencia. Tiene una comunidad muy fiel de casi 30.000 seguidores. Son un "grupo de putísima madre", según sus propias palabras.

Una relación cordial con sus compañeros

Aunque ha dejado atrás sus años de interpretación, el recién papá mantiene una relación cordial con sus compañeros del mundo de la farándula. Entre las felicitaciones por el nacimiento de sus hijos encontramos a muchos rostros conocidos como Miguel Ángel Muñoz o su "hermano" Víctor Elías.

Sí confiesa que los miembros del elenco no se ven de manera frecuente. "Cada uno, al final, tiene su vida, su pareja… Pero entiendo que hay mucha gente que sigue teniendo la sensación de que seguimos siendo una familia y quedamos los domingos a comer. Pero no, como un trabajo normal, luego cada uno se va a su casa y tiene a su gente".

En su feed de publicaciones encontramos un emotivo abrazo junto a Fran Perea tras un concierto de éste en el año 2023. "Que viva la música, que viva ‘Los Serrano’", escribió junto a la instantánea que tiene fijada en su perfil de Instagram.

Jorge Jurado también participó en el reencuentro de actores de la serie que Fran Perea y Víctor Elías orquestaron hace dos años y se hizo eco de él en su canal de directos. Jurado aseguró entonces que ha recibido "mucho feedback bueno, positivo" por parte de los internautas, especialmente en Twitter: "Veo a la gente que está muy contenta, muy muy alegre. Eso me gusta", explicó.