El exconcursante de 'Supervivientes' ha querido presumir públicamente de la excelente relación que mantiene con su hija Luna

Complicidad, risas y abrazos: la faceta más tierna de Carlos Lozano con su hija Luna

Carlos Lozano ha querido presumir públicamente de la excelente relación que mantiene con su hija Luna. El que fuera finalista de 'Gran Hermano VIP' ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía que la joven había publicado previamente sobre él, un gesto cargado de cariño.

Tras años de intensa exposición, el madrileño se ausentó de los platós para volcarse en su faceta más personal y creativa. Se refugió en el campo, donde se dedica a cuidar de su huerto y sus animales, pero también ha dado rienda suelta a su pasión por la arquitectura y el diseño, encargándose él mismo de la reforma de sus casas.

La relación entre padre e hija es el reflejo de una unión que ha sabido crecer al margen de las polémicas televisivas. Luna, fruto de su relación con Mónica Hoyos, se ha convertido en una joven brillante que ha priorizado su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Sin embargo, este distanciamiento del foco no significa que no sea el pilar fundamental de su padre, especialmente ahora que la expareja de Miriam Saavedra disfruta de una vida mucho más tranquila.

Este reciente gesto público de la joven es mucho más que una simple muestra de cariño, es una declaración de profunda admiración hacia la figura y la trayectoria de su padre. Bajo el título ''tengo al padre más guapo'', Luna no ha dudado en presumir de la faceta más icónica y, quizás para algunos, más desconocida del exconcursante de 'Supervivientes', su exitosa etapa como modelo profesional.

Antes de convertirse en uno de los presentadores más queridos del país, Carlos Lozano conquistó las pasarelas internacionales. Con este rescate del baúl de los recuerdos, su hija hace un recordatorio lleno de orgullo sobre los orígenes de su progenitor. Es un homenaje al carisma que el exconcursante de 'Supervivientes' ya desprendía frente a los fotógrafos mucho antes de dar el salto definitivo a la televisión, demostrando que el talento y la planta son algo que viene de familia.

Al compartir esta instantánea de sus años dorados en la moda, Luna no solo resalta la percha de su padre, sino que reivindica su trayectoria previa al fenómeno televisivo. Es un tierno guiño al pasado que refuerza su presente, un recordatorio de que, aunque pasen los años y cambien las profesiones, la admiración de una hija por su padre permanece intacta.