Mónica Hoyos reacciona a las nuevas declaraciones de Miriam Saavedra

Rocío Molina 12 DIC 2025 - 13:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' vuelve al foco y responde a través de sus redes tras las declaraciones de Miriam Saavedra

Miriam Saavedra manda un inesperado mensaje a su ex Carlos Lozano y carga contra Mónica Hoyos

Mónica Hoyos no ha tardado en reaccionar en sus redes tras las últimas declaraciones de Miriam Saavedra en las que ha salido su nombre. La exconcursante de 'Supervivientes' ha respondido utilizando varias indirectas para dejar claro su postura ante la 'princesa inca'.

La suya que fue una de las guerras televisivas más sonadas de todos los tiempos ha vuelto al foco mediático. La bomba la ha activado la ganadora de 'GH VIP' al conceder unas declaraciones a la prensa y dedicar unas llamativas palabras para su ex Carlos Lozano y también para Mónica Hoyos.

Mientras el presentador salía bien parado y a él le deseaba todo lo mejor y dejaba claro que "fue su gran amor", para la que fue el otro vértice del triángulo y la otra mujer que mantuvo una relación sentimental con Carlos Lozano fue más dura con su recuerdo. La peruana dejaba claro que se la hizo a ella mucho daño y que "perdona, pero no olvida".

En caso de tener que coincidir, Miriam Saavedra mantenía que no tendría problema porque no le teme "a nadie" y eso que Mónica Hoyos en su día le echó "un mal de ojo". Pero en la etapa en la que se encuentra, todo eso que antes le alarmaba, ahora ya no le da la misma importancia. Unas palabras que la madre de Luna ha recogido y que ha contestado con una clara pulla a la 'princesa inca', tal como se ha interpretado en su última historia que ha subido a Instagram.

La última publicación que ha compartido en sus redes muchos consideran que es un zasca a Miriam Saavedra. Cansada de que su nombre vuelve a sonar y a que se la vincule con la ganadora de 'GH VIP' y sus rencillas del pasado por Carlos Lozano, la creadora de contenido ha reaccionado.

"La obsesión ajena no es mi responsabilidad", ha escrito en un story sobre fondo negro. Una llamada de atención que no es la única en la que han reparado y que podría ir por Miriam Saavedra al coincidir sus declaraciones en este momento.

El hecho de que a esas palabras les acompañe de la canción de 'tú eres una envidiosa' de DJ Peligro, se ve con una clara intención para que la peruana se dé por aludida tras su mensaje. ¿Podría reactivarse una de las guerras televisivas más sonadas de los últimos tiempos? Todo dependerá de si a esto le sigue otra réplica