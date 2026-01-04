Gloria Camila desmiente a Ana María Aldón: "No es cierto que hable con mi padre, no tienen relación"

Fiesta 04 ENE 2026 - 18:21h.

Ana María Aldón, desde que se separó del torero José Ortega Cano, ha presumido en los platós de televisión de haber mantenido con su ex y padre de su hijo pequeño una estupenda relación. Sin ir más lejos, en su último enfrentamiento con Aurelio Manzano por los Ortega Cano, Ana María aseguraba que lo único que le interesaba es que con el padre de su hijo se lleva a las mil maravillas: "Con quien tengo que tener buena relación, la tengo".

Tan solo 24 horas después las palabras de Ana María han sido desmentidas. Cuando Gloria Camila ha escuchado las palabras de la ex mujer de su padre en el mismo plató desde donde las hizo ha soltado el titular: "No es verdad lo que dice, no es cierto que mi padre y ella tengan buena relación, directamente no tienen relación. Ellos hace muchísimo que no hablan, cuando tienen que comunicarse por algo del niño lo hacen a través de Marina, la mujer que ayuda a mi padre".

Los colaboradores se quedaban muy sorprendidos: "Una de dos, o hemos entendido mal a Ana María Aldón o nos ha engañado porque no es lo que ella lleva años contando", expresaba Marisa Martín Blázquez.

Gloria Camila no solo ha desmentido las palabras de la que fuera esposa de su padre, la hija del torero también ha lanzado una advertencia a Ana María asegurando que "ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos". ¿Tiene Gloria Camila un as en la manga que acabe por completo con la imagen de la diseñadora?