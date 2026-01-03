Ana María Aldón amenaza con abandonar 'Fiesta' tras un duro enfrentamiento con Aurelio Manzano

Fiesta 03 ENE 2026 - 20:21h.

La colaboradora de 'Fiesta' ha estallado al escuchar cómo Aurelio Manzano se refería a ella: "¿Es que nadie va a parar a este hombre?"

El 2026 ha empezado revuelto para Ana María Aldón. La que fuera mujer del torero Ortega Cano ha entrado en el nuevo año siendo foco de críticas por parte de los Ortega Cano, según explica el periodista Aurelio Manzano.

El colaborador de 'Fiesta' asegura que parte de la familia del diestro "ha sufrido en silencio" los ataques públicos de la diseñadora y estarían dispuestos a dar un golpe en la mesa y desenmascarar a Ana María:

"Yo a esta señora la he visto sentada en innumerables platós hablando de la familia de su marido y del padre de su hijo, a los familiares de Ortega yo no los he visto sentados en un plató. Ana María ha filtrado muchísima información de los Ortega Cano y puedo asegurar que le contó a un compañero de esta casa que estaba en crisis con Ortega para que él lo contara y se hablara del tema".

Ana María, que no pensaba quedarse callada, alzaba la voz y desmentía a su compañero: "Yo lo que no voy a permitir es que se digan cosas sobre mí que no son verdad, si tú tienes pruebas de que yo he filtrado información de la familia te animo a que las saques, eres un tramposo".

Aurelio acusa a Ana María de cebar su ruptura con Ortega

El momento más tenso de la tarde llegaba cuando a Aurelio Manzano se le ocurría decir que la diseñadora había estado más de un año cebándose a sí misma en los platós de televisión para después poder dar una exclusiva en una revista: "Tú te metiste con Conchi Ortega Cano que es una señora de más de 80 años que está tranquila en su casa, que nunca ha hablado públicamente y nunca se ha metido con nadie".

Automáticamente Ana María Aldón se levantaba de su asiento y gritaba desesperada: "¿Es que nadie de este plató va a decir que lo que este señor está contando es mentira? ¡Existen 16 horas de grabación de esa señora hablando de su familia y hasta enseñando las cartas personales de su hermano!".