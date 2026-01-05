Celia Molina 05 ENE 2026 - 10:30h.

El protagonista de 'El luchador' debe pagar los 59.100 dólares que debe de alquiler o será desahuciado de su vivienda en L.A.

El mes pasado, el actor y exboxeador de 73 años, Mickey Rourke, recibió una notificación para pagar los 59 100 dólares que (supuestamente) debe en concepto de alquiler atrasado, según ha informado la revista estadounidense People. La nota le obligaba a pagar la totalidad de su deuda en un plazo de tres días o sería desalojado de su vivienda, ubicada en Los Ángeles. Por eso, una amiga muy cercana al actor ha recurrido a sus fans y ha abierto un Gofoundme para recaudar el dinero que éste necesita para mantenerse bajo techo y saldar sus cuentas pendientes.

En la página (que cuenta con el consentimiento de Mickey), además de asegurar que el protagonista de 'Nueve semanas y media' necesita un total de 100.000 dólares para seguir adelante, Liya-Joelle Jones, que también es miembro del equipo de gestión de Rourke, hace un repaso de sus éxitos cinematográficos, concentrados entre los años 80 y 90, si bien fue nominado al Oscar por su interpretación en un film mucho más reciente: la cinta 'El Luchador', de 2008, dirigida por Darren Aronofsky. El texto recuerda que el actor decidió alejarse de Hollywood para continuar con su carrera como boxeador y que esto le llevó a sufrir importantes problemas financieros:

"La fama no protege contra las dificultades"

"En la cima de su éxito, se alejó de Hollywood en busca de la verdad y la autenticidad, eligiendo el riesgo por encima de la comodidad. El boxeo, real y castigador, le dejó cicatrices físicas y emocionales duraderas, y la industria que una vez lo celebró pasó rápidamente a otra cosa. Lo que siguió fueron años de lucha no definidos por el espectáculo, sino por la supervivencia: problemas de salud, dificultades económicas y el silencioso precio de quedarse atrás", versa el crowdfunding.

"Hoy en día - continúa- Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desahucio de su casa. Esta recaudación de fondos se ha creado con el pleno consentimiento de Mickey para ayudar a cubrir los gastos inmediatos relacionados con la vivienda y evitar que eso suceda. La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, una vivienda y la oportunidad de recuperarse. El objetivo es sencillo: proporcionar a Mickey estabilidad y tranquilidad durante un momento extremadamente estresante, para que pueda quedarse en su casa y tener espacio para recuperarse", concluye la petición.

La vida de Mickey Rourke podría haberse solucionado con lo que iba a ser su retorno al cine independiente, pues iba a participar en el thriller 'Mascots', dirigido y escrito por Kerry Mondragon. Sin embargo, la muerte del actor Udo Kier en noviembre de 2025, quien iba a co-protagonizar la película, ha generado una gran incertidumbre sobre la continuidad del proyecto, que sigue en el aire. Hasta que su futuro profesional se defina, parece que Rourke cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, pues estos ya le han donado casi 50.000 dólares para que pueda pagar el alquiler.