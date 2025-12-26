“Ganamos, el presidente perdió y ahora vuelvo al aire todas las noches”, dijo Kimmel durante el “Mensaje de Navidad Alternativo” anual de 2025

Jimmy Kimmel responde a las críticas de Donald Trump tras pedir de nuevo su cese en el programa: "Cállate, cerdita"

En plena temporada navideña, Jimmy Kimmel ha aprovechado su tradicional “Mensaje de Navidad alternativo” para lanzar una advertencia directa sobre la situación política en Estados Unidos, con un destinatario claro: Donald Trump. Este año, la cadena británica Channel 4 eligió al presentador estadounidense como orador de su emisión especial, dirigida al público del Reino Unido.

Durante su intervención, Kimmel alertó de que “la tiranía está en auge” en Estados Unidos, utilizando un tono irónico pero cargado de preocupación. El humorista recordó uno de los episodios más controvertidos de los últimos meses la suspensión indefinida de Jimmy Kimmel Live! por parte de ABC el 17 de septiembre, tras unos comentarios del presentador sobre Charlie Kirk.

Trump “quiere callarme porque no lo adoro de la forma en que a él le gusta ser adorado”

Kimmel fue más allá y afirmó que el gobierno estadounidense amenazó tanto a él como a la empresa para la que trabaja, lo que desembocó en la retirada temporal del programa.

El regreso del espacio, el 23 de septiembre, fue calificado por el propio presentador como “un milagro de Navidad en septiembre”. Kimmel agradeció el apoyo recibido y destacó que millones de personas, incluso espectadores que nunca habían visto su programa o que lo criticaban abiertamente, se movilizaron en defensa de la libertad de expresión.

“Gracias a que tanta gente alzó la voz, volvimos. Nuestro programa resurgió con más fuerza que nunca”, afirmó. Un apoyo que, según subrayó, permitió que él siga hoy en antena cada noche criticando al que definió como “el político más poderoso de la Tierra”.

Kimmel explicó que compartía esta experiencia como advertencia: la censura gubernamental no es exclusiva de regímenes autoritarios

Con su habitual sarcasmo, bromeó sobre un supuesto “Rey Donny VIII” pidiendo ejecuciones, para subrayar la rapidez con la que, en su opinión, se están deteriorando las instituciones democráticas.

En su mensaje al público británico, el presentador señaló que Estados Unidos está “derribando figurativa y literalmente las estructuras de su democracia”, mencionando la prensa libre, la ciencia, la medicina, la independencia judicial e incluso la propia Casa Blanca. Y añadió una disculpa directa: “Sabemos que esto también les afecta, y solo quería decirles que no todos somos así”.

Kimmel apeló también a la historia compartida entre Estados Unidos y el Reino Unido, reconoció que ambos países no comenzaron “con el mejor pie”, pero afirmó que producciones como Love Actually simbolizan esa “relación especial” que aún perdura.

Pese al tono crítico, el mensaje concluyó con una llamada a la esperanza, “estamos pasando por un momento inestable, pero nos recuperaremos”, aseguró

Pidiendo paciencia y señalando que Estados Unidos necesitará “unos tres años” para superar sus desafíos actuales, el presentador cerró su intervención con un guiño al público británico, agradeciendo aportaciones culturales como Spider-Man, y deseando una feliz Navidad y unas felices fiestas, en un mensaje que combinó humor, crítica política y reflexión democrática.