Kimmel ha abierto el programa respondiendo desde plató con un tono irónico al comentario de Trump

Jimmy Kimmel rompe su silencio y lanza una indirecta en redes sociales tras el anuncio de su regreso

Compartir







El presentador Jimmy Kimmel responde al presidente estadounidense, Donald Trump, después de que reclamase de nuevo su cese en el programa. "¿Por qué ABC Noticias Falsas mantiene a Jimmy Kimmel, un hombre SIN TALENTO y con audiencias televisivas MUY MALAS, en antena? ¿Por qué los consorcios de televisión lo soportan? Cobertura totalmente sesgada. ¡¡¡Saquen a ese vago del aire!!!", dijo en Truth Social.

Un día después, Kimmel ha abierto el programa respondiendo desde plató con un tono irónico: "Sigue diciendo que tenemos malas audiencias. Y deberíais hacerle caso, porque si hay alguien que sabe de malas audiencias, es ese tipo". Refiriéndose a la caída de respaldo al presidente que se ha visto en los últimos sondeos.

PUEDE INTERESARTE Jimmy Kimmel pide disculpas en el regreso de su programa pero se acuerda del presidente Donald Trump

“Señor presidente, admiro su tenacidad”, sostiene Kimmel

Jimmy Kimmel ha querido dedicarle unas palabras a Donald Trump, quien “ya intentó que lo despidieran en septiembre”, aunque “no funcionó”. “Señor presidente, admiro su tenacidad”, ha recalcado. El nuevo comentario de Trump fue publicado poco después de la emisión de su programa, lo que le hizo pensar que estaba viéndolo.

El presentador, una de las figuras más reconocibles del humor televisivo estadounidense, le ha planteado un pacto al presidente: "Si está viendo el programa esta noche, como supongo que hace, le propongo esto: yo me iré cuando usted se vaya. Seremos un equipo. Nos alejaremos juntos hacia la puesta de sol, como Butch Cassidy y el Chico Sundance en 'Dos hombres y un destino'”.

PUEDE INTERESARTE Disney recula y anuncia que el programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse este martes después de haberlo cancelado

"Si me permite tomarle prestada una frase suya... cállate, cerdita", dice el presentador

Poco después, se adueñó de una expresión que Trump utiliza últimamente: "Y hasta entonces, si me permite tomarle prestada una frase suya... cállate, cerdita". Se trata de una expresión que el magnate le dijo a la periodista de ‘Bloomberg’, Catherine Lucey, cuando le preguntó por los archivos de Jeffrey Epstein.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este nuevo choque entre Kimmel y Trump comenzó con la suspensión de ‘Jimmy Kimmel Live!’ por criticar al movimiento MAGA en uno de sus monólogos. Seis días después, Disney levantó la suspensión y el presentador volvió el 23 de septiembre. "Nunca fue mi intención burlarme del asesinato de un joven, no creo que haya nada gracioso en ello, pero no quiero que esto vaya sobre mí porque este programa no es realmente importante", destacó. Sin duda, una guerra que no parece tener fin.