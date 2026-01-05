Carlos Otero 05 ENE 2026 - 08:03h.

La hija de Raquel Salazar participó en la séptima edición VIP del reality de conviviencia en el año 2019

Raquel y Noemí Salazar desvelan el curioso regalo que quieren hacerle a David Bisbal: "Somos muy fans"

Compartir







La nueva edición de 'GH DÚO' cuenta con Raquel Salazar como una de las concursantes estrella de la edición. La matriarca calé nos dio momentos de gloria como defensora de su hija Noemí Salazar en la séptima edición de ‘GH VIP’. Han pasado ya seis años de aquello y la vida de la influencer acumula novedades. Repasamos los cambios que ha experimentado en su vida.

Madre de Antoñito

Noemí, que está casada desde 2013 con el percusionista Antón Suárez, volvió a ser madre tras 'GH VIP 7'. La experiencia de la segunda maternidad llegó en febrero de 2023, cuando dio a luz a su hijo Antoñito (Antonio Junior) mediante cesárea. Antes de su llegada, Noemí padeció varios abortos que pusieron en jaque su salud mental.

PUEDE INTERESARTE Noemí Salazar acude al hospital junto a su madre, Raquel Salazar

La influencer compartió abiertamente con su comunidad de seguidores la realidad de esta segunda maternidad, admitiendo momentos de agobio, falta de paciencia y ansiedad, especialmente en el postparto, donde se sintió impotente y con dificultades de movilidad. Más recientemente ha decidido no tener un tercer hijo, a pesar de que siempre soñó con una familia numerosa. Según comenta, ya no está para más niños y aunque teme arrepentirse siente que debe priorizar su situación actual.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por otra parte, su hija mayor, Mimi, se ha convertido en una mujercita: ya ha cumplido 12 años y está entrando en la adolescencia, con todo lo que ello significa.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Retoques estéticos y de salud

Según ha contado, la también empresaria padece gigantomastia (crecimiento excesivo de los senos), lo que le provocaba dolores de espalda y problemas de salud. Para solucionar la dolencia ha pasado varias veces por quirófano y en marzo de 2025 se sometió a una doble mastectomía para evitar futuras operaciones.

Además, se ha hecho retoques estéticos que evidencian algunos cambios en su rostro: se ha definido la línea mandibular, se ha aumentado los labios y se ha sometido a tratamientos para mejorar la calidad de su piel. Hace ya un año nos dejó a todos boquiabiertos con un cambio de look radical: se deshizo de su melena XXL por un 'clavicut' y modificó su color a un castaño claro.

Proyectos de interiorismo

Nuestra protagonista ha dedicado los últimos años a transformar su chalet en Madrid, con reformas ambiciosas que han reflejado su pasión por el interiorismo. El proyecto más destacado fue la renovación completa del sótano en 2024: un espacio anteriormente inutilizado, con suelo de hormigón y cables visibles, se convirtió en una zona multifuncional para reuniones familiares, cocina-lavandería moderna, vestidor, trastero organizado y rincón para crear contenido en redes.

También transformó el salón principal de su vivienda con muebles a medida y placas decorativas para otorgar al espacio mayor calidez. En el exterior, en 2025 reformó un pasillo acumulado de objetos en una práctica cocina con barbacoa y almacenaje, ideal para el verano, y mejoró el jardín añadiendo pérgola, zona chill-out con muebles neutros y tumbonas. Estas reformas la han dejado exhausta y ella admite estar "harta de obras" por el polvo y el estrés.

Otros desafíos personales

Noemí ha tenido una vida muy agitada desde que salió de la casa más famosa de la tele. En el aspecto profesional se ha centrado en las redes sociales y en su rol como creadora de contenido, pero también ha trabajado en su marca de productos de belleza NS Cosmetics.

En lo personal, en el año 2022 vivió una situación de acoso por parte de sus vecinos y en febrero de 2024 habló en sus redes de un bajón anímico importante, cansancio y estrés por la acumulación de responsabilidades personales y profesionales. También ha vivido duelos, como la muerte inesperada de su perro Toby en 2025, que afectó mucho a la familia.