Ana Carrillo 25 NOV 2025 - 21:13h.

Las exintegrantes de 'Los Gipsy Kings' han revelado qué regalo han intentado hacerle a David Bisbal

David Bisbal ha dado un concierto sorpresa en la estación de metro de Sol en Madrid con su 'Todo es posible en Navidad', otros villancicos populares y ha cerrado con 'Ave María' antes de coger el metro y hacer el viaje hasta Plaza de España, hasta donde se han desplazado Raquel y Noemí Salazar, exintegrantes de 'Los Gipsy Kings', que son tan fans del cantante que han querido llevarle un regalo.

Al saber que iba a estar en ese punto tan conocido de la capital, madre e hija se han ido hasta allí acompañadas por el hijo pequeño de la exconcursante de 'GH VIP' con el objetivo de saludar al exconcursante de 'Operación Triunfo' y hacerle entrega de un regalo de lo más original, aunque no han podido entregárselo finalmente.

Al verlas allí, las reporteras de 'Europa Press' y 'GTress' les han preguntado por el motivo y las dos creadoras de contenido han revelado que son "muy fans" del artista, por lo que han querido llevarle unas croquetas caseras. "Muy mal porque le he traído un tupper de croquetas y no las ha cogido, está muy mal porque nosotras somos las reinas del brillo", ha comentado Raquel, que ha revelado que ella es tan fan que le contagió esa admiración a su hija.

"Yo me colaba en el plató, le decía a Noemí que dijera que estaba mareada para entrar en el camerino, me saltaba el cordón policial", ha confesado la diseñadora, que ha sacado y mostrado a cámara las fotos en las que aparece con el artista cuando él todavía no había alcanzado la fama fuera de España tras su participación en 'OT'.

Raquel Salazar ha querido matizar que no está enfadada con el cantante por no haberle aceptado el regalo pero que cree que podría haberse parado a saludarla: "A mí la gente también me quiere mucho y me piden fotos pues yo de él hubiera bajado la ventilla y hubiera dicho: '¡Guapa!', y ya está".