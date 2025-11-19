Rocío Molina 19 NOV 2025 - 08:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha contado un importante cambio que ha experimentado su hija Mimi tras cumplir 11 años

Noemí Salazar ha sido consciente de un cambio que se ha producido en su hija Mimi y que marca el inicio de una nueva etapa. La exconcursante de 'GH VIP' y exintegrante de 'Los Gipsy Kings' está confundida con algo que su primogénita le ha comunicado y que le ha descolocado tras cumplir 11 once años.

Llegar al mes de noviembre siempre significaba para la influencer una cosa: la fecha de cumpleaños de su hija Mimi y la grandiosa fiesta de celebración que con tanta ilusión le preparaba. Sin importar la temática o lo difícil que fuese, Noemí Salazar siempre ha tirado la casa por la ventana con tal de que su pequeña recordase y disfrutase de su día tan especial.

Con máquinas de fuego, robot leds, tarta de billetes y photocalls como si fuera una auténtica estrella de cine son algunas de las míticas celebraciones que ha montado Noemí Salazar para Mimi en sus cumpleaños. Unas fiestas que han recibido críticas y que han tachado muchos de "desmedidas" y este enorme despliegue de medios que ha habido.

Sin embargo, este año será distinto. Todavía impresionada por lo que su hija le ha dicho, la exconcursante de 'GH VIP' sí que ha organizado una fiesta de cumpleaños para Mimi, pero ha sido más comedida por expresa petición de su hija. "Está en esa edad rara en la que no quiere nada infantil, pero tampoco algo de mayor".

Entre esa petición que le ha hecho Mimi y que el día del cumpleaños de su hija, a Noemí Salazar le ha pillado fuera, la que fuera integrante de 'Los Gipsy Kings' se ha puesto nostálgica. Atendiendo a estas nuevas necesidades, pero sin renunciar del todo a organizar una celebración, la influencer ha montado una fiesta diferente a la que ha hecho otros años.

Su primogénita, la niña de sus ojos se hace mayor y hay algunas circunstancias que se le escapan de las manos como empieza a ser la entrada de la adolescencia con sus cambios de humor. Sin necesidad de temática y de derrochar en robots o máquinas de humos como otros años, Noemí Salazar ha mostrado la fiesta que ha organizado a Mimi por su cumpleaños y que a su hija le ha hecho ilusión.

"Su celebración, como a ella le gusta: juntitas, tranquilas y disfrutando cada momento", ha escrito la exconcursante de 'GH VIP' de una fiesta en la que no han faltado los globos, la tarta, los lazos y todo decorado en blanco y negro, "totalmente al estilo de Mimi" en esta nueva etapa, ha señalado Noemí Salazar acerca de este importante cambio en su hija.