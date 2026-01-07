Rocío Molina 07 ENE 2026 - 10:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado qué tipo de relación tiene con Gerard Arias

Sthefany Pérez habla de sus planes de boda con Tadeo Corrales tras cancelarla

Compartir







Sthefany Pérez se ha sincerado con sus seguidores y a través de su perfil oficial de Instagram ha respondido a una de las preguntas que más le hacen. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado de cómo es la relación que tiene con Gerard Arias y lo que significa para ella tras hacerse muy amigos durante su convivencia en 'Los vecinos de la casa de al lado'.

El hecho de que la cubana tenga una estrecha relación con el tentador favorito de Claudia, de la actual edición de 'LIDLT' y que se haya visto obligada a paralizar su boda con Tadeo Corrales, esto ha hecho levantar las sospechas de si su vínculo va más allá de una amistad o han tenido algo entre ellos. Una pregunta que ha respondido sin censuras ahora Sthefany.

Precisamente, la experiencia de ella en 'Los vecinos de la casa de al lado', fue el detonante para que su relación con Tadeo se tambalease. Las peleas y la infidelidad del de Utrera hizo que Sthefany se refugiase en los peores momentos en Gerard Arias. Una amistad que ha seguido fortaleciéndose fuera y que ha provocado dudas de si hay algo más entre ellos.

Sin paños calientes le han hecho la pregunta más esperada a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones': "¿qué significa Gerard para ti?" a la que ha respondido con total claridad la cubana. Lejos de alimentar los rumores que crecen entre ellos, la influencer ha dejado claro lo que le une al tentador más famoso de República Dominicana.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En sus peores momentos, la cubana encontró consuelo en Gerard Arias. Y, lejos de la concepción que se tiene de él, Sthefany Pérez le define como un tipo sensible, cariñoso y muy atento con los suyos. "Lo primordial eres tú", era el consejo más repetido del manchego a la cubana, así como otras palabras cariñosas que ella guarda en su corazón.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Es una de las mejores personas que me llevo del 2025 y lo quiero muchísimo porque tiene un corazón que no le cabe en el pecho de noble que es", ha explicado a través de sus historias, dejando claro que es de las personas que se lleva en el corazón tras su participación en 'Los vecinos de la casa de al lado'.