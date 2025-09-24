Lorena Romera 24 SEP 2025 - 14:16h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' amplían la familia tras tres años de relación y poco después de su compromiso

Las lágrimas de arrepentimiento de Tadeo tras la drástica decisión de Sthefany sobre el futuro de su relación

Sthefany y Tadeo han anunciado la noticia más importante de todas. La pareja de la última edición de 'La isla de las tentaciones' han compartido una publicación conjunta para contar que amplían la familia tras casi tres años juntos y después de su compromiso matrimonial. Los que fueran también habitantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' están muy felices e ilusionados y han querido hacer partícipes a sus seguidores de este momento tan especial para ellos.

Los que fueran una de las parejas protagonistas de la última edición de 'La isla de las tentaciones', que tras muchos conflictos decidieron darse una nueva oportunidad y marcharse juntos en la hoguera final, han revolucionado las redes sociales con su último post, en el que anuncian el crucial paso que han dado en su relación. A pesar de que el pasado mes de marzo Tadeo le pedía matrimonio a Stephany en el debate final de 'Los vecinos de la casa de al lado', el de ahora quizá sea la decisión más importante que han tomado hasta la fecha.

La pareja, que cuando puso rumbo a República Dominicana llevaban dos años juntos, han afianzado su relación ampliando su familia. De manera completamente inesperada, Sthefany y Tadeo han posado con una ecografía, emocionando a su legión de fans. "Hoy queremos compartir algo muy especial… ¡Somos uno más en la familia!", han escrito de manera conjunto en esta publicación que ha paralizado a sus seguidores.

Pero... cuando tenían todas las miradas puestas en ellos, la pareja de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que "no es lo que parece". Y es que, al pasar las diapositivas, esa ecografía de un bebé se convertía en la de un perro. "No se trata de un bebé, sino de una peludita de cuatro patas que ya nos robó el corazón", expresan muy emocionados.

Para hacer las delicias de sus seguidores -aunque muchos estaban ya emocionados imaginándoles con un bebé-, los enamorados han compartido su primer posado familiar con la pequeña. "Les presentamos a Georgina (Gio), nuestra Pomerania. La más mimada de la casa desde el primer día. No trae pañales, pero sí muchas ganas de robarnos los calcetines, los zapatos y todo lo que encuentre", cuentan ilusionados los que un día convivieran en 'Los vecinos de la casa de al lado'.

"Bienvenida a la familia, Gio", celebran Sthefany y Tadeo, que han anunciado que amplían la familia con la llegada a sus vidas de esta pomeriana. Una noticia que espera que ilusione a sus seguidores tanto como a ellos.