Sthefany Pérez habla de sus planes de boda con Tadeo Corrales tras cancelarla

Natalia Sette 04 ENE 2026 - 18:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela si los planes de boda con Tadeo sigue adelante o están 'en pausa'

Sthefany y Tadeo, de 'La isla de las tentaciones', anuncian que amplían la familia

Compartir







Sthefany Pérez ha vuelto a hablar de un tema que ha causado mucho revuelo entre sus seguidores: sus planes de boda Tadeo Corrales tras cancelarla. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se comprometieron en marzo de 2025, cuando la edición del programa que le dio la fama terminó. Ahora, la influencer ha contado cómo está la situación.

Después de la impresionante pedida que Tadeo organizó para Sthefany, la cubana entró a concursar en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Mientras estaba allí, el sevillano le fue infiel y ella se enteró. Pasaron una época muy dura entre reproches y enfados y aunque lograron superarlo, su boda se vio comprometida, anunciando que la habían cancelado.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto habla sobre la relación de Sthefany y Tadeo tras las infidelidades

Justo antes de acabar el año, Sthefany ha hecho un preguntas y respuestas en sus ‘stories’ de Instagram y como no podía ser menos, sus seguidores le han preguntado si han retomado los planes de boda. La amiga de Maica Benedicto, sincera como siempre, ha respondido sin tapujos. “Esos planes se han atrasado”, ha anunciado.

PUEDE INTERESARTE Sthefany Pérez enseña imágenes inéditas de su operación de aumento de pecho: su impresionante antes y después

Parece que el pasar de los meses no ha hecho que la influencer cambie de opinión con respecto a tu boda con Tadeo. La influencer desvela que todavía está sanado la herido que le dejó las múltiples infidelidades del sevillano. “Ahora lo más importante es intentar pasar página y tener estabilidad mental. Ha sido un año bastante duro y difícil”, ha admitido con sinceridad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sthefany Pérez desvela por qué perdonó la infidelidad de Tadeo Corrales

En otra de las preguntas, un usuario ha querido saber por qué Sthefany perdonó la última infidelidad de Tadeo, la que cometió estando ella en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Harta de que se la juzgue tanto con este tema, explica los motivos que la llevaron a perdonarlo. “Sí, hubo infidelidad y la perdoné. No porque no me valorara, sino porque analicé la situación completa”, ha comenzado diciendo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

“Yo he elegido quedarme con alguien que conozco, que me trata como una reina, se preocupa por cómo estoy y como me siento y me apoya en todos mis proyectos”, ha dejado claro la creadora de contenido. Para terminar, Sthefanyy reconoce lo dolida que está con todos los comentarios de las mujeres que se ríen de ella por no valorarse.

Aunque la boda esté de momento aplazada, lo que está claro es que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ va a luchar siempre por su amor por Tadeo y que juntos superarán todas las adversidades.