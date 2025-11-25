Logo de telecincotelecinco
Sthefany y Tadeo

Exclusiva | Sthefany Pérez, de ‘La isla de las tentaciones’, paraliza su boda con Tadeo Corrales: el motivo

A pesar de lo que todos podían pensar, Sthefany Pérez y Tadeo Corrales han logrado superar todas las adversidades y seguir juntos. Tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, el andaluz hincó rodilla y le pidió matrimonio a la cubana. Ahora que todo parecía que iba bien y que estaban organizando la boda, Sthefany confirma en exclusiva que ha paralizado su boda con Tadeo y explica los motivos

Al salir del programa que les dió la fama, ambos tuvieron la oportunidad de participar en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Ya dentro del pisito su relación comenzó a tambalearse debido a las numerosas discusiones que tenían. Todo estalló entre ellos en el momento en el que se supo que mientras ella seguía dentro del reality, Tadeo le había sido infiel nuevamente. A pesar de que esto supuso un gran bache en su relación, ella lo perdonó y siguió hacia adelante con su compromiso. 

Aunque a través de sus redes sociales se muestran más unidos que nunca, sus seguidores se preguntan porque no han tenido noticias sobre su boda. Sergio Ojer, colaborador de ‘En todas las salsas’, ha hablado con Sthefany sobre este tema. “Por el momento no va a haber boda”, anuncia dejando a todos en plató en shock. “Se ha aplazado”, asegura Sergio que le ha dicho la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. ¿Es que hay crisis entre ellos? 

Programa completo: Sthefany Pérez aclara en qué punto está su relación con Tadeo corrales tras las infidelidades

Además de anunciar que su boda se ha aplazado, la finalista de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ aclara en qué punto está su relación con Tadeo tras sus numerosas infidelidades. “Tadeo se está currando el reconquistarla”, asegura Sergio Ojer. Aunque la cubana decidió perdonarlo, hay cosas que no se olvidan con facilidad y Tadeo lo está dando todo para que su chica vuelva a confiar en él al 100%. 

Este programa de ‘En todas las salsas’ ha estado cargado de todas las polémicas de la semana. Tras comentar las declaraciones de los influencer en su última alfombra roja, los colaboradores hablan sobre la relación de Sthefany y Tadeo tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y le hacen una entrevista de lo más interesante a Oriana Marzoli ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video! 

