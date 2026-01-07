El presentador mantiene en secreto el sexo de su futuro bebé

Joaquín Prat responde a los que critican su edad para convertirse en padre junto a Alexia Pla: "Me llaman Papuchi"

El presentador de 'El tiempo justo' ha vuelto de unas vacaciones navideñas tras compartir en sus redes sociales la noticia de su paternidad con la que es su actual pareja, Alexia Pla. Durante el programa, el periodista ha dado todos los detalles y ha respondido a las dudas de sus compañeros, lanzando un mensaje de alegría: "Nos sentimos bendecidos", afirmaba él sobre el embarazo.

Una noticia que ha compartido primero con sus seres queridos y amigos cercanos y, posteriormente, a los seguidores en sus redes. Joaquín ha explicado cómo le contó a su hijo, Joaquín Jr, la noticia del embarazo de Alexia Pla: "Se lo conté como un padre que se lo cuenta a su hijo. Y su reacción fue como un niño que espera una hermanita", contaba él.

Además, el presentador ha hablado de una posible boda con Alexia Pla, ante las preguntas de los colaboradores, y ha admitido que el enlace con su pareja "pasará", pero no han pensado en ese tema aún. Joaquín se ha sincerado sobre cómo están viviendo ambos: "Nos sentimos premiados. Creemos que es un momento muy bonito de nuestra relación y queremos hacer partícipes a toda la gente que nos quiere de ese momento tan bonito s que estamos viviendo los dos", afirmaba en el plató de 'El tiempo justo'.

El sexo de su futuro bebé es un misterio, y el presentador no ha querido confirmar del todo si espera un hijo o una hija de Alexia Pla. Ante las preguntas de sus compañeros, como Marta López, Joaquín ha preferido mantener en secreto el sexo del bebé, confirmando que él ya lo sabe: "Nuestro entorno sabe cuál es el sexo e incluso el nombre". Sin embargo, él ha preferido mantener aún esta noticia en secreto hasta más adelante.