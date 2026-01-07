Joaquín Prat se pronuncia sobre el sexo de su bebé junto a Alexia Pla: "Ya tenemos el nombre"

Ana Carrillo 07 ENE 2026 - 19:08h.

El presentador ha revelado que ya conoce el sexo de su bebé junto a Alexia Pla y que han escogido el nombre

Joaquín Prat responde a los que critican su edad para convertirse en padre junto a Alexia Pla: "Me llaman Papuchi"

Compartir







Joaquín Prat va a volver a ser padre. El presentador de 'El tiempo justo' se convertirá a los 51 años en padre de su primer hijo en común junto a su novia, la enfermera y empresaria Alexia Pla. No será el primer hijo del comunicador, que ya tiene un niño, Joaquín, que es fruto de una relación anterior y que cumplirá once años este 2026. En su programa se ha mostrado pletórico por su futura paternidad y ha revelado que ya conoce el sexo del bebé.

Al desvelar esta información, desde plató le han preguntado si su pareja ya estaba de tres meses, pero él ha explicado que no es necesario llevar a ese mes de embarazo para conocer esta información, que se puede extraer a través de una análisis: "No se detecta presencia del cromosoma Y, con lo cual es XX, o se detecta presencia del cromosoma Y, con lo cual es XY, o varón o hembra, o chica o chico".

"La mami está feliz y el embarazo está siendo muy bueno", ha comentado el presentador, que no ha revelado el sexo del bebé aunque considera que podría deslizarlo algún día y ha bromeado que quizá incluso se le ha escapado esta misma tarde en el programa porque no solo saben el sexo, sino también el nombre y lo han compartido ya con los suyos: "Nuestro entorno sabe cuál es el sexo e incluso el nombre".

Joaquín Prat ha desvelado que su hijo mayor también conoce la noticia, así como la conoce su madre, Marianne Sandberg: "Ella ya tiene mucho callo porque es su octavo nieta o nieto, pero fue muy especial para mis suegros porque es su primer nieto o nieta". También ha explicado que, por el momento, junto a Alexia Pla, "harán encaje de bolillos" para gestionar la situación porque ella vive en Ibiza y él en Madrid por sus respectivos trabajos.

Esa distancia hizo que ella esperase para hacerse el test de embarazo "dos o tres días" hasta que llegó a Madrid para descubrir juntos si iban a convertirse en padres. Sobre el orden de los apellidos de su bebé no ha querido dar detalles, pero sí que ha revelado que ellos mismos se dieron cuenta de su similitud: Prat Pla o Pla Prat, que suenan dichos juntos muy parecidos.