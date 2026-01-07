Joaquín Prat responde a los que critican su edad para convertirse en padre junto a Alexia Pla

Ana Carrillo 07 ENE 2026 - 17:38h.

Primeras palabras de Joaquín Prat tras el anuncio de que será padre junto a su novia, Alexia Pla: "Lo llevamos buscando desde hace tiempo"

El presentador de 'El tiempo justo' ha abordado las críticas a su edad para convertirse en padre con su pareja

Joaquín Prat ha comenzado la sección de crónica social de su programa, 'El tiempo justo', dándole las gracias a todas aquellas personas que han invertido un segundo de su tiempo en felicitarle a través de Instagram por su futura paternidad y es que hace tan solo una semana anunció que iba a convertirse en padre junto a su novia, la enfermera y empresaria Alexia Pla.

El presentador ha empezado pronunciándose en la misma línea en la que lo había hecho tan solo unas horas antes en su conexión con Patricia Pardo en 'Vamos a ver': ha afirmado que tanto él como su pareja se sienten "bendecidos" porque su bebé "es muy buscado" y lo consideran "un regalo maravilloso"; pero en su programa ha añadido algo más y es que ha querido plantarle cara a los que le critican por la edad en la que se va a convertir en padre junto a su pareja.

"Me llaman Papuchi", ha asegurado el presentador. 'Papuchi' es el sobrenombre que se le concedió al doctor Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, porque se convirtió en padre junto a Ronna Keith de su hijo Jaime a los 89 años y no llegó a conocer a su hija Ruth, que nació en 2006, un año después de que él muriera a los 90 años.

"Tengo fuerza de sobra, a pesar de que cuando nazca tendré 51 años, para hacerme cargo de él o de ella, así que aquellos que ya me llaman Papuchi que no se preocupen que Papuchi tiene mucha guerra que dar todavía", ha comentado el compañero de César Muñoz, que está feliz y no quiere que estas críticas empañen el bonito momento que está viviendo este año, en el que se convertirá en padre por segunda vez, ya que tiene un hijo de una relación anterior.