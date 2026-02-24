Manuel Cortés da su opinión sobre la reconciliación de Gloria Camila y Álvaro García

Ana Carrillo 24 FEB 2026 - 18:53h.

Manuel Cortés ha revelado qué le parece la reconciliación de Gloria Camila y Álvaro García

Tras el revuelo mediático que desatado en torno a sus vínculos con Manuel Cortés y Álvaro García, Gloria Camila afirmó que estaba soltera y que quería dejar de lado la situación; aunque ayer, en 'El tiempo justo', anunció que en el día de su cumpleaños, este mismo fin de semana, se reconcilió con el cantante de 'Persona vitamina'. Leticia Requejo se ha puesto en contacto con el hijo de Raquel Bollo para conocer su opinión sobre esta segunda oportunidad de la exconcursante de 'Supervivientes' y el artista.

La periodista ha explicado que la respuesta del hermano de Alma Bollo le ha dejado "en shock" y es que le ha dicho que le parece "fantástico" que Gloria Camila y Álvaro García se hayan dado una nueva oportunidad: "Me pone unos emoticonos de unos aplausos y también el emoji que se ríe".

Pero ese no ha sido el contenido íntegro del mensaje de Manuel Cortés a Leticia Requejo, que ha destapado que en la segunda parte del mismo, el cantante le dice que "hace días que no sabe" de Gloria Camila y que "ahora mismo tienen vidas separadas". Pero la parte más significativa del mensaje es su cierre: "Él dice que no va a hablar más y que por ahora no quiere tirar de la manta".