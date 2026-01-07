Berto González 07 ENE 2026 - 20:30h.

El exparticipante de 'LIDLT' vive centrado en su negocio familiar y en su propio proyecto llamado 'Sky Project'

Beltrán anuncia su ruptura con Melodie Peñalver: "No conseguíamos ser una pareja sana"

Compartir







Desde que dio el salto a la fama como soltero en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', la vida de Beltrán San Jorge ha cambiado radicalmente. Su aparición en el programa fue clave para romper una de las parejas más consolidadas de aquella edición: la formada por Melodie Peñalver y Cristian Jerez. Su cercanía con Melodie, su seguridad y su complicidad lograron conquistar a la influencer valenciana en las villas de República Dominicana. Lo que empezó como una tentación acabó convirtiéndose en una historia de amor que traspasó la pantalla… aunque tampoco duró para siempre.

Ahora, Beltrán San Jorge está más centrado que nunca en sí mismo. Tras ser vinculado con Bayan Al Masri, el alicantino vive sumergido en su negocio llamado 'Sky Project' y en otros proyectos laborales, además de haberse vuelto todo un profesional del golf y del tenis.

De un triángulo amoroso a una historia de amor fallida

La historia de amor de Beltrán San Jorge en el reality fue intensa. Mientras Melodie Peñalver vivía una ruptura emocional con Cristian Jerez, el alicantino fue ganando terreno hasta convertirse en un apoyo clave en la experiencia. Aunque ella abandonó el programa sola, poco después comenzaron una relación sentimental fuera de cámaras. La pareja apostó por un noviazgo discreto, alejado de las polémicas aunque protagonizaron alguna que otra durante su convivencia en Elche, y fue muy seguido por sus fans en redes sociales. Durante casi un año vivieron una relación marcada por altibajos que finalmente terminó en junio de 2022.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El propio Beltrán fue quien anunció la ruptura a través de sus redes, dejando claro que el desgaste emocional y las diferencias eran insalvables: "No conseguimos ser una pareja sólida ni recuperar la confianza. Ha sido un año muy complicado de lucha continua, pero el desgaste ha podido con nosotros". Aunque no hubo infidelidades, el influencer pidió respeto para ambos, cerrando así un capítulo muy significativo de su vida personal. Por su parte, Melodie Peñalver compartió un post en sus redes sociales son el mensaje: "Para atrás ni para coger impulso".

La faceta como empresario de Beltrán San Jorge

Después de su experiencia en televisión, Beltrán San Jorge ha estado centrado su vida profesional. Actualmente, trabaja en 'Sky Project', una agencia especializada en organizar viajes de fin de curso y fin de carrera a destinos paradisíacos como Punta Cana, Riviera Maya y Malta. Este proyecto, dirigido especialmente a jóvenes, ha ido ganando fuerza en los últimos años, y le ha permitido combinar su experiencia con el público con otros proyectos profesionales.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Además, el que fuera soltero de 'La isla de las tentaciones' está muy ligado al negocio familiar. Trabaja en 'Montó Elche', una tienda de materiales de construcción ubicada en la localidad alicantina de Elche. Este establecimiento se complementa con 'Pinturas Montó', otra empresa asociada especializada en la venta de productos de pintura. Ambas compañías forman parte de su entorno empresarial más estable y familiar del influencer.

Apasionado del golf y el tenis

Más allá de su actividad profesional, Beltrán San Jorge ha sabido combinar su vida con aficiones que le llenan y definen su estilo de vida actual. Entre ellas destacan el golf, el pádel y el tenis, tres deportes que practica con mucha regularidad. De hecho, es socio de varios clubes exclusivos en Alicante y en Madrid, donde acude con frecuencia para entrenar, desconectar y compartir tiempo con amigos mientras practica el golf. Su compromiso con estas disciplinas es tal que forma parte de su rutina habitual, así como el tenis y el pádel.

Estas aficiones, combinadas con sus nuevos proyectos, su negocio familiar y su vida social, muestran el nuevo rumbo que ha tomado Beltrán San Jorge en su vida. A diferencia de otros exparticipantes del reality, ha elegido construir una vida estable, alejada de las polémicas, y basada en su esfuerzo, en su círculo más cercano y en un estilo de vida saludable y centrado en el crecimiento personal. En cuanto al plano sentimental, su acercamiento a Baya Al Masri es el último vínculo con el que se le relaciona.

Aunque fue una de las caras más destacadas de 'La isla de las tentaciones', Beltrán San Jorge ha optado por mantenerse en un perfil más discreto en los últimos tiempos. Las redes sociales siguen siendo una ventana a su día a día, dese donde comparte imágenes practicando sus aficiones, de sus proyectos, de sus viajes y de su vida social, una plataforma donde acumula más de 150k seguidores.