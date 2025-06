Berto González 14 JUN 2025 - 18:00h.

Cinco años después de su ruptura, Melodie Peñalver y Cristian Jerez han hecho sus vidas por separado centrándose en sus oficios y dándole una nueva oportunidad al amor

Melodie Peñalver se rompe al contar cómo fue el accidente: "Los culpables se dieron a la fuga"

Cristian Jerez y Melodie Peñalver rompieron su relación en República Dominicana y, desde entonces, han tomado caminos por separado. Los que fueron protagonistas de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' tuvieron un amargo final tras su ruptura donde los reproches, las discusiones y las diferencias por la venta de su casa y la custodia de su perro no cesaban. Ambos, rehicieron su vida sentimental y tomaron un nuevo estilo de vida alejados de su pasado juntos, pero ¿qué ha sido de sus vidas cinco años después de su ruptura en las villas de República Dominicana?

Tras nueve años de amor, Cristian Jerez y Melodie Peñalver decidieron poner punto y final a su romance tras no superar a la tentación en 'La isla de las tentaciones'. Vivían juntos en Elche en una vivienda que decidieron poner a la venta a su regreso del programa aunque el proceso se alargó bastante en el tiempo, ya que fue imposible mantener una relación cordial entre ambos tras la ruptura.

La tensión aumentó cuando Melodie Peñalver decidió darle una oportunidad a su historia de amor con Beltrán, su tentador del programa, volviendo insostenible la relación de cordialidad con Cristian. La convivencia en la casa que seguían compartiendo se volvió insostenible y las discusiones aumentaron. De hecho, Cristian y Melodie protagonizaron una intensa discusión en público en la puerta de su vivienda, la cual grabaron sus vecinos, en la que la pareja no dejaba de proferirse insultos que terminó con la llegada de Beltrán en coche para recoger a Melodie.

Finalmente, Cristian Jerez decidió vender su parte proporcional del inmueble a Melodie, quien pasó a ser la propietaria de la vivienda. "Ya no comparto casa con Melodie. Ayer firmamos la venta de mi parte y yo ya no tengo casa. Ahora es de Melodie", confesó el influencer en sus redes sociales. En cuanto a su mascota, la custodia de su perro pomerania pasó a gestionarla un bufete de abogados que resolvió el conflicto a favor de Melodie.

En este punto, los que un día estuvieron enamorados comenzaron a hacer vidas por separado de forma definitiva. En cuanto a Cristian Jerez, se centró en su crecimiento personal, en su trabajo y en sus aficiones, y a los meses volvió a encontrar el amor en la influencer alemana Emmy Russ. Por su parte, Melodie Peñalver dio rienda suelta a su romance con Beltrán, aunque la relación no llegó a prosperar y a los pocos meses rompieron. Cristian Jerez se manisfestó al respecto en sus redes sociales: "Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Pd: y por los 985.478.954 cuernos que le ha puesto él a ella, digo yo... Para nada me alegro, todo lo contrario. ¡Nadie se merece que le hagan eso!", fueron sus palabras.

Cristian Jerez, un nuevo desamor y centrado en su trabajo en hostelería

A los meses de su ruptura con Melodie Peñalver, el amor llamó de nuevo a su puerta. Cristian Jerez anunció en sus redes sociales que había iniciado una relación sentimental con Emmy Russ, influencer alemana y concursante de 'Secret Story', con la que inundó su feed de posados románticos, escapadas a países exóticos y cenas a la luz de las velas. Sin embargo, el mismo Cristian Jerez confesó que a pesar del amor que se tenían, había bastantes discusiones entre ellos que desgastaron poco a poco la relación. De este modo, Cristian y Emmy rompieron con su relación tras más de un año de noviazgo, en febrero de 2023.

Desde entonces, no se han conocido detalles de la vida sentimental del valenciano ni ha compartido contenido en sus redes sociales acompañado de un nuevo amor. Ahora, el influencer está centrado en sí mismo y en su trabajo en hostelería para el Grupo Meneo, una cadena de restaurantes en Alicante, y en viajar a países como México o Tailandia rodeado de amigos.

Melodie Peñalver, un grave accidente de tráfico y un nuevo amor

La influencer sufrió un fuerte varapalo que marcó un antes y después en su vida. En agosto de 2023, Melodie Peñalver sufrió un accidente de tráfico múltiple en plena autovía, su vehículo quedó siniestro total y ella sufrió graves contusiones en el cuerpo y tres fracturas diferentes en el brazo izquierdo. La misma influencer relató los hechos desde la cama del hospital en sus redes sociales donde aseguró que los culpables de la colisión se dieron a la fuga. "Fue en la autovía. Un accidente múltiple. Los culpables se dieron a la fuga. Yo apenas me acuerdo después de que saltaran los airbags. Solo se que me vi el brazo colgando y que no paraba de gritar del dolor", confesó la influencer que posteriormente tuvo una recuperación favorable.

Este episodio cambió la forma de ver la vida para Melodie Peñalver y comenzó a relativizar las cosas en su entorno. La influencer se centró en su trabajo como creadora de contenido donde ha sabido hacerse un hueco entre los rostros más conocidos del país, y acude con frecuencia a eventos destacados y alfombras rojas como los Premios Ídolo, los Forbes Best Content Creator o en la Madrid Fashion Week. Además, sigue adelante con su trabajo como modelo posando para firmas de la altura de Guess o Givenchy Beauty.

En cuanto a su vida sentimental, Melodie Peñalver ha comentado públicamente que comparte su vida con un nuevo amor. Después de Beltrán, comenzó a salir con un chico anónimo llamado José Luis, un romance que destapó 'La cuernis' y que ella misma confirmó en 'Un cuento imperfecto' de mtmad. Se trata de un joven aspirante a policía que no tiene intenciones de dar el salto a la televisión. "Estoy ilusionada, pero él no pertenece a todo esto", comentó Melodie sobre su chico con quien no comparte imágenes en sus redes sociales preservando su intimidad.