Carlos Otero 08 ENE 2026 - 08:03h.

La nueva concursante de 'GH DÚO' compartió pasarelas con modelos como Carla Bruni, Claudia Schiffer o Mar Flores

Cristina Piaget, nueva concursante oficial de 'GH DÚO': "Este es el sueño que me quedaba por vivir"

Compartir







Cristina Piaget, modelo y actriz, se ha convertido en uno de los fichajes más sorprendentes de la nueva temporada de 'GH DÚO'. Quien fuera una de las top más cotizadas en los años 80 y 90 incursiona ahora en el mundo de los realities. Aunque fue muy conocida en su profesión, para muchos es un rostro nuevo que el concurso brinda la oportunidad de descubrir y de quien nosotros adelantamos algunos detalles:

Emblema de la moda y madre soltera

Nacida en Madrid el 14 de mayo de 1969, hoy tiene 56 años. Fue una de las grandes musas de Paco Rabanne y ha protagonizado portadas en las principales revistas del mundo. También ha compartido pasarela y campañas con figuras tan famosas como Carla Bruni, Claudia Schiffer o Mar Flores, con la que tiene cierta amistad. En los últimos años ha consolidado su carrera como actriz. Cuenta con una sólida formación teatral y cinematográfica, influenciada por su padre, actor de películas western. En los años 90 también fue presentadora y en Telecinco condujo el programa 'Magia, humor y fantasía'.

PUEDE INTERESARTE Carlos Lozano habla del proyecto con el que volvería a la televisión tras irse a vivir al campo

En el plano personal, Cristina es madre soltera de un adolescente llamado Paul David, nacido en julio de 2011 y que este verano cumplirá 15 años. Siempre lo ha criado sola, ya que el padre nunca quiso asumir su responsabilidad. Aunque no ha sido un camino fácil, Piaget ha repetido en varias entrevistas que esta experiencia la fortaleció enormemente, reconociendo también momentos muy duros tanto emocional como económicamente.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Madre e hijo son muy conscientes de los riesgos de las redes sociales. La actriz reveló hace un par de años que el joven sufrió un episodio de acoso a través de estas plataformas. "Fíjate que tiene diez años y sus compañeros se metían en mis redes y le hacían comentarios", contó Piaget, quien agradeció el apoyo de los profesionales del colegio para resolver la situación. "Tanto que critican a los maestros, yo estoy tan agradecida del apoyo y la comprensión. Lo han gestionado fenomenal", afirmó.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Vive en contacto con la naturaleza en un pueblo de Ávila

La nueva inquilina de la casa más famosa de Tres Cantos reside lejos del bullicio urbano, en una finca en plena naturaleza. Su hogar está en Piedralaves, un municipio de Ávila en el corazón de la sierra de Gredos. Allí ha construido una casa autosostenible rodeada de campo, animales y árboles frutales.

Según cuenta, la vivienda se abastece de energía solar y agua de manantial procedente de su propio pozo. "No es fácil, pues es una casa autosostenible y da trabajito, pero merece la pena", confesaba en una entrevista. Una vida de ermitaña que le encanta compartir con su vástago: "Me gusta poder transmitir a Paul que para calentarse hay que cortar madera, ¡no hay otra!", añade con humor.

Además de esta vida austera y rural, Piaget aprovecha su conexión con la naturaleza para profundizar en la espiritualidad. Es budista y trabaja como profesora de yoga para niños, una vocación que, según relata, nació a raíz de la maternidad. "Soy profesora de yoga para niños y hago talleres. Es algo que me vino por mi hijo", comentaba en otra entrevista reciente.

Romances con José María Cano y Sean Penn

Piaget siempre ha mantenido su vida sentimental alejada de las miradas curiosas, aunque ha protagonizado romances mediáticos con nombres destacados. Hace dos décadas salió con José María Cano (excomponente de Mecano), una relación que recuerda con cariño y sobre la que se ha expresado con respeto. En una entrevista de 2016 lo definió como "un referente, más que amante o exnovio", destacando su "calidad humana" y "genialidad".

La otra ocasión en la que su vida íntima copó titulares fue cuando se le relacionó con Sean Penn, actor de Hollywood y exmarido de Madonna. Los paparazzi los fotografiaron juntos en Ibiza y Formentera, y la prensa internacional se hizo eco del romance. Cristina dijo que Sean era "un caballero" y "muy divertido", que pasaron días geniales, pero que le hizo "la cobra", comentó con humor.