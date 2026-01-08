La hija de Camilo Sesto ha tomado una clara decisión tras años envuelta en las adicciones

Las primeras imágenes de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, tras ser detenida por "tráfico de estupefacientes"

Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, ha ingresado en un centro de desintoxicación para combatir su larga lucha con las adicciones. Su madre, Lourdes Ornelas, ha compartido su frustración durante años por la dura situación que ha atravesado Devil -antes 'Camilín'-.