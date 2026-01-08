Leticia Requejo desvela los detalles del posible romance de Jessica Bueno

Ajla, mujer de Jota Peleteiro, arremete contra Jessica Bueno: el mensaje que le ha enviado a Leticia Requejo

Compartir







2026 ha comenzado de la mejor manera para Jessica Bueno, o al menos así lo aseguraba Leticia Requejo. ¿El motivo? Una posible nueva ilusión en la vida de la modelo, que desde hace dos meses estaría conociendo a un hombre muy especial para ella.

“Están haciendo prácticamente vida de pareja. Entran y salen tanto de la casa de ella como de la de él y hasta hacen la compra juntos”, relataba la periodista. Según esta información, la expareja de Kiko Rivera estaría ilusionada y disfrutando de planes cotidianos con este misterioso acompañante; “Han hecho compras navideñas juntos y hoy, a las 15:28 horas, el hombre ha salido del domicilio de Jessica Bueno”, detallaba la colaboradora.

Hace apenas unas semanas, tras su paso por 'Supervivientes All Stars', Jessica aseguraba que no tenía pareja. Sin embargo, la situación podría estar cambiando: “Se están conociendo. En ningún caso están poniendo ninguna etiqueta a la relación”, matizaba Requejo.

Jessica Bueno, ilusionada de nuevo

La periodista también ha aportado datos sobre este enigmático hombre: “Tiene alrededor de cuarenta años y es conocido de Kiko Rivera”, desvelaba, sorprendiendo con esta información. Además, el hombre estaría atravesando un proceso de separación, y su expareja se encontraría “completamente desolada” por lo sucedido.

“Él asegura que está conociendo a Jessica y que, cuando comenzaron a verse, ya estaba soltero”, explicaba Leticia Requejo, aunque no descarta que la expareja del hombre piense que ha habido un posible “solapamiento” entre ambas relaciones. Por el momento, tanto Jessica Bueno como el amigo de Kiko Rivera se muestran ilusionados y disfrutando de esta etapa inicial, sin prisas y sin etiquetas, dejando que el tiempo marque el rumbo de este posible romance.