Celia Molina 09 ENE 2026 - 10:23h.

El matrimonio ha publicado varias fotos de su Gender Reveal Party, en las que desvelan el sexo y el nombre de su segundo hijo

Poco después de inaugurar el 2026, el futbolista Sergio Rico y su mujer, Alba Silva, anunciaron en las redes sociales que están esperando su segundo hijo. Con una fotografía en la que las manos entrelazadas del matrimonio y la pequeña Carla tapaban la ecografía de su nuevo bebé, comunicaron a sus fans que, por fin, amplían su feliz familia. "Cuando pensábamos que no nos cabía más amor, llegas tú y lo multiplicas bebé. Tu familia te espera impaciente, gracias por elegirnos. Ya te amamos", escribía Alba para anunciar su estado. "Te esperamos con los brazos abiertos, bebé", añadió Sergio, para expresar su más profunda alegría.

Al encontrarse Alba en la semana 14 de embarazo - está previsto que su hijo nazca el próximo 12 de julio - , la pareja ya ha podido conocer el sexo de su bebé, que han revelado con la clásica Gender Reveal Party (la fiesta de revelación del género). Éste fue un evento íntimo y privado en el que Carla, instada por su madre, metió la mano en una enorme tarta de superficie blanca. Al sacar la mano de la pequeña y ver que el relleno era de color azul, Sergio y Alba celebraron con un beso que pronto serán padres ¡de un niño!, del que también han revelado el nombre.

"Te esperamos, pequeño Sergio"

"Te esperamos pequeño Sergio. Te ama tu familia", ha escrito Alba en su último post, confirmando que el niño tendrá el nombre de su padre. Así, Carla, que nació en septiembre de 2024, tendrá pronto un hermanito y el matrimonio, que tanto sufrió con el accidente ecuestre que el futbolista tuvo en 2023, doblará su felicidad. Atrás quedan ya aquellos días de dolor e incertidumbre en los que Sergio estuvo ingresado tras ser golpeado por un caballo desbocado durante las fiestas de El Rocío, en la provincia de Huelva.

El animal le propinó varias patadas en la cabeza, provocándole un serio traumatismo craneoencefálico, que le dejó en coma inducido durante 26 días. En total, el portero estuvo hasta 82 días ingresado en el hospital y, milagrosamente, fue capaz de recuperarse de tan grave lesión sin que le quedaran secuelas físicas ni cognitivas. Tanto es así que, poco más de un año después, volvió a vestir la camiseta y a saltar al campo de fútbol, retomando por completo su vida profesional y personal.

La publicación en la que, junto a su mujer y su hija, ha comunicado que ambos están esperando un niño ha recibido miles de likes y comentarios, entre los que destacan los de personajes como Natalia Osona, Anabel Pantoja, Pastora Soler o Rocío Osorno, en los que le trasladan la enhorabuena. En mayo del año pasado, el propio Sergio demostró su fortaleza volviendo al lugar en el que sufrió tan grave accidente, El Rocío. El futbolista se mostró "muy agradecido" de poder seguir con las tradiciones propias de su cultura (y de su religión) y le dio también las "gracias a la Virgen" por haberle ayudado a seguir con vida.