Celia Molina 08 ENE 2026 - 15:03h.

La influencer y golfista Kia Trump, nieta mayor de Donald Trump, ha dado una extensa entrevista en el podcast de Logan Paul

Las imágenes de Donald Trump supervisando en junio el simulacro de la Delta Force para capturar a Maduro

Compartir







Kia Trump, la nieta mayor del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido una extensa conversación con el youtuber Logan Paul, en la que ha hablado de aspectos tan personales como sus "citas con chicos". A sus 18 años, la hija de Donald Trump Jr y Vanessa Haydon, nacida en 2007, se ha convertido en toda una influencer conocida por su pasión por el golf (juega mucho con su abuelo), su activismo juvenil y su presencia en las redes.

Aunque prefiere mantenerse alejada de la política, su cercanía y habilidad con las nuevas tecnologías han hecho que sea un referente de la Generación Z dentro del movimiento MAGA, una corriente populista liderada por Trump, centrada en la idea de restaurar la grandeza de los Estados Unidos a nivel mundial. "Para ser honesta, es muy incómodo cuando estás sentada en una cita con un chico y hay dos personas sentadas detrás de ti (los miembros del Servicio Secreto). Es un poco raro", ha confesado.

"No quiero tener nada que ver con la política"

"Hago un intento por no dejar que me moleste. Y creo que he aprendido, especialmente en los últimos años, desde que mi abuelo ha sido presidente, a acostumbrarme a que me sigan todo el rato y enfocarme en pensar que no están ahí", ha añadido la joven. En cuanto a su ideología política, se ha puesto en una posición mucho más moderada que la de su abuelo:

PUEDE INTERESARTE La inteligencia artificial inunda las redes sociales con falsas reconstrucciones de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

"Yo nunca me postularía. No quiero tener nada que ver con la política, porque considero que la política es peligrosa. Creo que si ambos bandos se encontraran en el medio, todos serían mucho más felices. Hay izquierda radical, hay derecha radical y hay gente que se vuelve demasiado extrema. Y ahí es donde las redes sociales verdaderamente influyen porque hay muchos perfiles que se posicionan de un lado o de otro, pero hay muy pocos que se mantengan en el medio", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mientras tanto, cientos de personas han salido a las calles de varias ciudades de Estados Unidos para protestar por la muerte de una mujer a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en el estado de Minnesota, un incidente que ha derivado en duras acusaciones por parte de las autoridades locales contra este organismo y contra la propia Casa Blanca, que ha defendido la actuación de estos efectivos. Este suceso, que forma parte de la política de deportaciones masivas de Trump, vuelve a exacerbar las tensiones entre las autoridades federales y locales en torno a este tipo de despliegues, que han derivado en denuncias sobre posibles violaciones de los Derechos Humanos y la propia Constitución estadounidense.