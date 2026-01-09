Celia Molina 09 ENE 2026 - 11:33h.

La estrella de la televisión americana ha comenzado el año respondiendo a un batería de preguntas en su famoso podcast

Khloé Kardashian afirma no tener objetos de su padre después de que una mujer se casara con él "en su lecho de muerte"

La estrella de la televisión, Khloé Kardashian, ha comenzado el 2026 respondiendo a una batería de preguntas en su podcast, 'Khloé In Wonder Land'. Así, ha atendido a algunas de las preguntas que le han mandado sus seguidores, cómo las rutinas de comida qué tiene, si se traspasa dinero con sus hermanas o qué opina sobre el envejecimiento. Ésta última pregunta es la que más ha impactado a la influencer, pues se ha descrito como una mujer "vanidosa", que se preocupa mucho por su apariencia estética.

"Tan pronto como pueda ser congelada y preservada, apúntenme. Soy muy vanidosa y me gusta verme de cierta manera. No me importa envejecer cuando se trata de números, puedo tener 104 años si me sigo viendo así. Si estoy genial, no me importa lo que diga ese número. Me afecta estéticamente", ha dicho en su podcast. Por tanto, Khloé se declara amiga de la criogenización, no con el objetivo de que, en el futuro, puedan curarse enfermedades que hoy son mortales, sino con el fin de verse siempre joven y guapa.

"He luchado contra mi peso toda mi vida"

Sus fans también le han preguntado por cómo se sintió con el aumento de peso durante su embarazo, a lo que ella ha contestado con total sinceridad: "Yo he pasado por luchas de peso durante toda mi vida, pero no me pasó estando embarazada. Creo que, en ese momento, pude apagar ese pensamiento y darle preferencia al crecimiento de mi bebé. Sí que me veía en fotos y pensaba, oh, Dios mío, mis labios están hinchados y mi cara y mi trasero son enormes, pero no fui dura conmigo misma. Para mí, lo más difícil fue después del parto, porque pensaba que daría a luz y recuperaría mi cuerpo. No entendía por qué al salir del hospital, seguía teniendo barriga de embarazada. Tuve que aprender a ser más amable con mi proceso", ha confesado.

A pesar de hablar sobre su conflictiva relación con la comida, Khloé ha asegurado que nadie creerá lo que suele comer: "Me gusta la comida infantil, me gusta mucho picar y comer snacks y la comida frita", ha dicho. Y, como siempre, sus fans también le han preguntado por su negativa a volver a tener una relación con un hombre desde que se divorció del padre de sus hijos: "No quiero a ningún hombre en mi cama ahora mismo, a no ser que sea mi hijo. Es al único niño al que le permito estar mi cama ahora", ha concluido.

Mientras ella ha comenzado el año con su divertido vídeo, su hermana, Kim Kardashian, se ha visto envuelta en la polémica por haber regalado cachorros de perro a sus hijos en la pasada Navidad. A pesar de las advertencias que, todos los años, hacen desde las asociaciones de animales sobre lo inadecuado que es "regalar mascotas como si fueran peluches", Kim ha decidido regalar un perrito a cada uno de sus hijos y ha sido muy criticada en las redes por ello.