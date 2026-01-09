La empresaria ha roto su silencio y ha compartido cómo ha vivido la familia el adiós de su progenitor

Muere Philippe Junot, primer marido de Carolina de Mónaco, a los 85 años: la carta de despedida de su hija Victoria

Isabelle Junot vive uno de los momentos más duros de su vida. Horas después del fallecimiento de su padre, Philippe Junot, la socialité ha sacado fuerzas para atender brevemente a la prensa a las puertas de su domicilio en Madrid, donde el empresario francés ha perdido la vida a los 85 años mientras disfrutaba de unos días junto a su familia más cercana.

Acompañado por su hija mediana, su yerno Álvaro Falcó Chávarri y su nieta Philippa, con quienes mantenía una relación muy estrecha y pasaba largas temporadas, Philippe Junot ha fallecido "en paz", tal y como ha revelado la propia Isabelle.

Visiblemente emocionada, y arropada en todo momento por su marido, ha compartido cómo ha vivido la familia el adiós de su progenitor.

"Estamos bien, en familia. Al final se ha ido en paz y es muy triste, obviamente, pero ha tenido una vida muy larga y feliz. Estamos muy agradecidos de haberle tenido como padre y de poder estar ahora juntos como familia", ha expresado la empresaria.

Embarazada de su segundo hijo, una niña que nacerá a comienzos de la próxima primavera, Isabelle se ha tocado instintivamente la barriga y ha querido transmitir un mensaje de esperanza pese al dolor: "Está todo fenomenal. Mucho que agradecer y mirar hacia adelante", ha sentenciado.

La muerte de Philippe

Ha sido su hija Victoria quien ha anunciado su deceso a través del siguiente comunicado. "Con el corazón lleno de emoción, anuncio con tristeza el fallecimiento de mi padre. Dejó este mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga, hermosa y aventurera vida. Abuelo de tres, casi cuatro", ha comenzado.

"A mi legendario papá, cuánto te queremos. Te vamos a extrañar; no hay palabras adecuadas… gracias por todas las risas y las aventuras, por mostrarnos tu mundo y por la inspiración para alcanzar mayores alturas. Gracias por tu amor, que nunca nos dejará. Qué privilegio haber vivido a tu lado", ha continuado.

Finalmente, ha manifestado: "Un verdadero caballero, como lo fue siempre. Un capítulo difícil de cerrar, pero seguiremos sonriendo, viviendo y riendo al máximo, tal como él querría que todos lo hiciéramos. Hasta que nos volvamos a encontrar".

Por deseo expreso de sus cuatro hijos, Victoria, Isabelle, Alexis y Chloé, no habrá una despedida pública ni multitudinaria.

De acuerdo a las informaciones de 'LOOK', los restos mortales de Philippe Junot serán trasladados a Niza, la ciudad natal del empresario del sureste de Francia, una vez se complete el papeleo correspondiente.

El empresario alcanzó la fama mundial en 1978 tras contraer matrimonio con una jovencísima Carolina de Mónaco, hija del príncipe Rainiero y de Grace Kelly. El enlace, seguido con enorme expectación mediática, terminó dos años después, envuelto en rumores de infidelidades que marcaron el fin de la relación.