Última hora sobre el estado de salud de Jaime Anglada, amigo del rey Felipe, cinco meses después del accidente

El cantante fue arrollado por un turismo cuando circulaba en moto en agosto de 2025 y resultó herido de gravedad

El rey Felipe y Jaime Anglada, dos décadas de amistad: una pasión compartida y la relación con la reina Letizia

Compartir







Cinco meses después de que el cantautor mallorquín Jaime Anglada sufriera un brutal accidente de tráfico en Palma de Mallorca, su estado de salud vuelve a ser noticia.

Este pasado 8 de enero, el veterano artista Miguel Ríos ha ofrecido nuevas declaraciones sobre cómo se encuentra el amigo del rey Felipe, poniendo voz a una situación que hasta ahora se había mantenido en privado.

"Me ha dicho que progresa adecuadamente y me ha mensajeado que se encuentra lleno de esa vitalidad que conforma su personalidad", ha indicado en 'El diario de Mallorca'.

PUEDE INTERESARTE El rey Felipe VI visita a su amigo Jaume Anglada, ingresado en el Hospital Universitario Son Espases desde su accidente en moto

A los 81 años, Miguel Ríos se encuentra de gira con su concierto 'El último vals', y ha viajado hasta Palma para ofrecer uno de sus espectáculos. Ha sido allí donde el artista ha contado que ha estado en contacto con Anglada para invitarle al concierto, expresando su deseo de estrecharle la mano y compartir un abrazo que, según ha dicho, "le ayude a dejar atrás los días negros que siguieron al accidente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ríos y Anglada comparten una amistad que se remonta a 1997, cuando se conocieron gracias a su pasión común por la música. Ríos ha sido, a lo largo de los años, un apoyo constante para Anglada, y su gira le ha servido también para recordar esa relación de cara al público.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El accidente de Jaime Anglada

La madrugada del 8 de agosto de 2025, Anglada fue atropellado mientras conducía su moto por las calles de Palma de Mallorca. El conductor del vehículo, un joven de 20 años que triplicaba la tasa de alcohol permitida, embistió su Vespa y se dio a la fuga.

Fue detenido más tarde, gracias a la información facilitada por testigos. Días después fue puesto en libertad provisional por la Audiencia Provincial de Palma tras reconocer los hechos, pedir perdón, y pagar una fianza de 5.000 euros.

El íntimo amigo del rey fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Son Espases, donde entró en coma inducido y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas debido a las graves lesiones sufridas. Entre ellas se incluyeron cirugías para extirparle el bazo, operar la cadera y la pelvis con colocación de placas, varias intervenciones en la cabeza y la mandíbula, y la reparación de fracturas en la muñeca y otras partes del cuerpo.

El rey Felipe VI se desplazó hasta el centro médico para visitarle, y es que comparten una amistad desde hace más de dos décadas, cuando se conocieron en las regatas en Mallorca. Desde entonces, han compartido no solo la pasión por el mar, sino también una complicidad personal. El monarca ha asistido discretamente a varios conciertos de Anglada, siempre que la agenda se lo ha permitido, y no era raro verlos charlando en eventos deportivos o culturales.

Tras cinco meses de lucha física y mental, Anglada ha dejado atrás la fase crítica de su recuperación, aunque el alta hospitalaria no ha significado el final de su rehabilitación.

Después de aproximadamente un mes en el hospital, recibió el alta médica el pasado mes de septiembre, y desde entonces ha estado recuperándose en casa, lejos de los focos mediáticos y los escenarios para centrarse en la fisioterapia, en el descanso y en cuidados especializados.

Tal y como ha trascendido, la rehabilitación ha sido extremadamente exigente. El traumatismo craneoencefálico que sufrió ha requerido atención continua, mientras que las múltiples fracturas han obligado a que Anglada se sometiera a sesiones de recuperación muscular.

Su entorno más cercano, incluyendo su esposa, Pilar Aguiló, y sus dos hijos, han sido un apoyo constante, al igual que sus compañeros de profesión. La familia ha mantenido una discreción total respecto a los detalles de la recuperación, preservando la privacidad del artista en todo momento.