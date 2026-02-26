Para el Gobierno, la decisión de que vuelva al rey emérito a España le compete exclusivamente a él y a la Casa Real.

La llamada entre Juan Carlos I y Milans del Bosch el 23F: "Ni abdicaré la Corona ni abandonaré España"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que sería deseable que Juan Carlos I regrese a España, una vez que se han desclasificado documentos del intento de golpe de Estado del 23F. Un regreso que, para el Gobierno, solo depende de la voluntad del rey emérito.

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", ha afirmado en su cuenta de X el presidente del PP.

"Errores innegables" en su trayectoria

El rey emérito -que reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), a donde se trasladó ante la creciente presión por las investigaciones sobre sus finanzas- ha reconocido "errores innegables" en su trayectoria, ha afirmado Feijóo, pero "contribuyó a sostener" la democracia española.

Juan Carlos I ayudó, además, a sostener las "libertades" en el país, en "un momento clave" y por tanto debería pasar la última etapa de su vida "con dignidad y en su país", ha afirmado Feijóo.

La petición sucede después de que ayer se desclasificaran, tras un acuerdo del Consejo de Ministros, 153 "unidades documentales", que incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del CESID.

Uno de los documentos del CESID (los servicios de inteligencia de la época) confirma cómo el rey frenó al general Armada en su intento de acudir al palacio, y que también ordenó a Milans del Bosch, quien para apoyar el golpe había sacado los tanques a la calle en Valencia, que depusiera su actitud.

El Gobierno se desmarca de la petición del PP

Desde el Gobierno, ha sido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha respondido al líder del PP al asegurar que la decisión de que vuelva al rey emérito a España le compete exclusivamente a él y a la Casa Real.

Bolaños ha apuntado que en ningún caso le compete "ni al Gobierno ni mucho menos al jefe de la oposición" decidir sobre este asunto.

Dicho esto, el ministro ha considerado una "muy buena noticia" que el rey Felipe VI "esté regenerando la monarquía, esté transformándola, esté modernizándola". "Es una gran noticia para nuestra democracia y nuestras instituciones", ha apostillado.