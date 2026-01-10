Aguansantas da un giro radical a su vida tras sufrir un grave accidente: "Deseo que todo el mundo conozca a Dios"

Aguasantas desmonta la versión de Kiko Rivera y pone en el punto de mira a Jessica Bueno: "Ella sabía más de lo que dice"

'¡Vaya fama!' entrevista, en exclusiva, a Aguasantas Vilches, que sorprender a hablar de su faceta como religiosa. Cuenta la expareja de Manuel Cortés que ella nunca antes había leído la Biblia pero que, cuando se adentró en las Sagradas Escrituras, su vida dio un cambio radical del que, hoy en día, se siente muy orgullosa. En este sentido, echando la vista atrás, lamenta la manera en la que se comportaba, pues reconoce que era vengativa y rencorosa (de hecho, hace poco sorprendió al desvelar que le había pedido perdón a Isa Pantoja por algo que hizo en el pasado).

Aguasantas se refugia en la fe y siente la llamada de Dios

"Si tú me hacías algo, yo te la devolvía peor", reconoce Aguasantas y admite que estos comportamientos y actitudes hicieron que se convirtiera en "algo feísimo". Pero todo cambió en su vida tras sufrir un grave accidente, pues confiesa que fue cuando tocó fondo: "A raíz de eso, deseo que todo el mundo conozca los caminos de Dios". Y es que su vida ha cambiado tanto que sorprende con las siguientes declaraciones: "Si alguien me hace algo malo, al final, oro por esa persona y le pido a Dios que entre en su vida, que entre en su corazón".

Tras descubrir el camino de Dios, Aguasantas siente que esto podría haber sido una señal para difundir su palabra: "Dios me ha puesto en el corazón que dé esta palabra, que seguro que alguien aquí que la necesita". Reconoce que aún está aprendiendo a desenvolverse en esta religión y que se equivoca, pero, al final de sus días, se imagina al lado de Dios. Cree que hay mucho mal en el mundo y que, al final, tendrá que "ganar lo bueno".

Tras este accidente (saliendo de un aparcamiento, le chocaron por atrás) decide buscar consuelo en la fe. Dice que tiene un ejemplar de la Biblia en casa y que hay versículos que se los sabe de memoria porque le llenan: "De hecho, tengo tatuados dos". Echando la vista atrás y tras sus múltiples enfrentamientos, decide enterrar el hacha de guerra con Raquel Bollo para desearle paz: "Al final, el que te juzga es él, si lo haces bien o mal porque ¿quién somos nosotros para decir lo que esta bien o lo que está mal?", son las palabras de Aguasantas Vilches en esta reveladora e inesperada entrevista para el programa.