El marido de María Pombo podría enfrentarse a una sanción por haber cometido una grave infracción

Pablo Castellano y María Pombo comienzan en año envueltos en una nueva polémica. La pareja de influencers se convertía en padres por tercera vez el pasado 3 de enero, un momento muy feliz para ellos que se veía empañado por un incidente que ha generado mucho revuelo en redes. En 'Vaya Fama' desvelamos, en exclusiva, que Pablo está siendo investigado por la policía.

La creadora de contenido y el empresario ya son una familia numerosa tras la llegada de la pequeña Mariana. El nacimiento de su tercera hija, es un sueño cumplido para María Pombo que siempre deseó crear un gran familia.

Sin embargo, la felicidad por la llegada al mundo de su bebé se vio ensombrecida por la polémica más reciente de la pareja. Y es que nada más salir del hospital, María Pombo compartió un vídeo en sus redes sociales volviendo a casa con la recién nacida que incendió las redes sociales, puesto que en las imágenes se podía ver a Pablo Castellano conduciendo a 140 km/h.

Un hecho imprudente por el que, tal y como revelaba, el programa de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, el empresario estaría siendo investigado por la Guardia Civil, debido a que ha excedido la velocidad permitida, una infracción catalogada en el Código de Tráfico y Seguridad Vial como grave.

'¡Vaya Fama!' ha sido llamado a declarar como testigo

Tras la polémica, la pareja reaparecía en el centro de Madrid y evitaba pronunciarse sobre el hecho. "Estamos tan felices que no tenemos nada que decir", declaraba María Pombo, que además se atrevía a tirar de ironía para evitar responder. Lo cierto es que el empresario podría tener que enfrentarse a una sanción por esta grave infracción por la que se le está investigando.

Además, el programa desvelaba otra sorprendente exclusiva relacionada con este tema: "'¡Vaya Fama!' ha sido llamada a declarar como testigo y, además, somos nosotros los que debemos entregarle a la Guardia Civil tales imágenes donde vemos Pablo Castellano a 140 km/h saliendo del hospital con la recién nacida y con María Pombo".