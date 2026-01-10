Gloria Camila reacciona a la detención del padre de Kiko Jiménez: "Ni Kiko ni Carmina me hablaban bien de él"

Fiesta 10 ENE 2026 - 17:00h.

Este pasado jueves tenía lugar en Linares, Jaén, un suceso que tocaba muy de cerca al ex colaborador de 'Fiesta' Kiko Jiménez. Hace tan solo dos días el padre biológico de Kiko, con quien apenas tiene relación, asaltaba con un arma blanca a un hombre de la localidad jienense. 'Fiesta' ha aportado nuevos datos y ha compartido con la audiencia los datos de la trifulca.

Nuestra compañera Arabella Otero se ha trasladado hasta Linares para conocer más información de lo sucedido y ha descubierto que el motivo del asalto habría sido económico: "Hemos podido saber a través de fuentes policiales que el motivo del apuñalamiento fue intentar hacerse con la recaudación de la armería, 45 euros".

Al parecer, no es la primera vez que el padre de Kiko Jiménez y este vecino de Linares tienen un enfrentamiento: "En un principio se dijo que intentaba robar la recaudación de la caja registradora, pero hoy hemos podido saber por fuentes muy cercanas al caso que el propietario de la armería y Fernando ya se conocían y esa puñalada con ese machete de una hoja de treinta centímetros que previamente había comprado en la armería, se la asestó por un posible ajuste de cuentas".

Primeras palabras de Gloria Camila, ex de Kiko

Pese a que Gloria Camila Ortega no llegó a conocer a Fernando, el padre biológico de Kiko Jiménez, lo cierto es que en el tiempo que duró su relación con el andaluz fue un frecuente tema de conversación. Gloria, que no mantiene precisamente una buena relación con Kiko, ha dejado de lado sus conflictos con él para explicar lo mucho que Kiko sufría por este asunto:

"Para Kiko su abuelo era realmente su padre, es verdad que nunca ha tenido una relación real con este señor pese a que lo ha intentado en varias ocasiones. Quien más me hablaba de Fernando era Carmina (madre de Kiko Jiménez), hasta me enseñó cartas que le había mandado. No sé si Kiko echaba de menos a su padre, pero gracias a Dios tuvo a su abuelo que fue la figura que le crio".

Gloria ha recordado que el padre no se puso en contacto con su hijo hasta que este empezó a aparecer en 'Mujeres y hombres y viceversa", y que fue cuando salió en una exclusiva junto a ella cuando intentó retomar el contacto con él: "Una tía de Kiko se puso en contacto con nosotros por Instagram, pero Kiko nunca quiso saber nada de él. Kiko hizo su vida sin su padre y acertó".