Fiesta 10 ENE 2026 - 16:38h.

El padre de Kiko Jiménez pasa a disposición judicial mientras que el apuñalado se recupera en el hospital

Detienen al padre de Kiko Jiménez por un presunto apuñalamiento a un hombre en Linares

'Fiesta' tiene información exclusiva y de última hora en torno a la detención de Fernando Martínez, el padre de Kiko Jiménez, después de que haya sido detenido por apuñalar, supuestamente, a un hombre en la ciudad andaluza de Linares. De esta forma, el novio de Sofía Suescun se enfrenta a un momento delicado y doloroso después de que su padre, con el que no tiene relación, se haya visto envuelto en esta polémica, aunque no es la primera vez que el padre de Kiko tiene problemas legales (de hecho, ya ha estado en la cárcel).

Arabella Otero, desde Linares, tiene más información sobre todo esto que ha sucedido en la localidad jienense. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 8 de enero en una armería de Linares, donde entró el padre de Kiko visiblemente alterado: "En un principio se dijo que intentaba robar la recaudación de la caja registradora, pero hoy hemos podido saber por fuentes muy cercanas al caso que el propietario de la armería y Fernando ya se conocían y esa puñalada con ese machete de una hoja de treinta centímetros que previamente había comprado en la armería, se la asestó por un posible ajuste de cuentas".

Un ajuste de cuentas, el posible motivo de la apuñalada del padre de Kiko Jiménez a un conocido

Tal y como ha podido descubrir nuestra compañera "estas dos personas han tenido, durante años, negocios entre ellos, negocios que pueden tener relación, presuntamente, con el tráfico de armas o también con el tráfico de estupefacientes". Tras recibir la puñalada, el hombre tuvo que ser ingresado en el hospital de Linares, fue operado de urgencia y se recupera (ya está fuera de peligro). Fernando, tras esta agresión, se atrincheró en su casa y no salió hasta que los agentes policiales consiguieron una orden de detención e intervinieron en la vivienda echando la puerta abajo.

La noticia salta cuando la Comisaría de Linares recibe una llamada que alerta de la llegada de un hombre herido con un arma blanca en el abdomen. Los agentes hablan con él y este proporciona todos los datos de lo sucedido: un hombre entra alterado, saca un machete y, sin mantener apenas una conversación, le asesta la puñalada. Se lleva la recaudación de la caja (45 euros y 15 dólares) y, tras varias batidas por el pueblo, Fernando es detenido después de que las autoridades competentes intentaran, sin éxito, mantener una conversación con él.

Los cargos a los que se enfrenta Fernando, el padre de Kiko Jiménez

Tal y como ha podido saber el programa, los cargos que pesan sobre el padre de Kiko Jiménez van en función al tipo de herida que ha sufrido la víctima, pues según la gravedad, la pena de prisión puede ser mayor o menor. El programa puede afirmar que, finalmente, Fernando Martínez pasa a prisión sin posibilidad de fianza tras ser acusado de un delito de "tentativa de homicidio".

Gloria Camila se pronuncia tras la detención del padre de Kiko Jiménez

Gloria Camila Ortega, presente en el plató de 'Fiesta', en el que trabaja como colaboradora, se ha pronunciado tras este inesperado hecho que rodea a la familia del que fuera su pareja en el pasado. La hija de José Ortega Cano revela cómo era la relación entre su exnovio con su padre, reacciona a esta polémica noticia y detalla por qué estuvo Fernando en la cárcel.